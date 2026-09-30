Голлівудська акторка Енн Гетевей продовжує демонструвати неймовірний стиль під час третьої вагітності.

Цього разу Гетевей з’явилася на світовій прем’єрі психологічного трилера Веріті (Verity), яка відбулася 29 вересня в кінотеатрі AMC Lincoln Square 13 у Нью-Йорку.

Вагітна Енн Гетевей з’явилася на прем’єрі фільму Веріті

Для виходу на червону доріжку Енн обрала елегантну чорну мереживну сукню силуету русалка з прозорою блискучою накидкою від бренду Prabal Gurung.

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Образ, створений стилісткою Ерін Волш, доповнили діамантовий браслет та сережки-краплі.

Також акторці зробили вечірній макіяж у бронзових відтінках та високу зачіску з випущеними пасмами.

У стрічці, знятій за мотивами бестселера Коллін Гувер 2018 року, Гетевей зіграла роль успішної письменниці Веріті Кроуфорд.

Разом із нею у фільмі знялися Дакота Джонсон та Джош Гартнетт.

Прем’єра картини в кінотеатрах запланована на 2 жовтня — це вже п’ята кінострічка за участі акторки у 2026 році.

Нагадаємо, що про третю вагітність Енн Гетевей оголосила у червні 2026 року, проте стать майбутньої дитини досі тримає в таємниці.

Енн Гетевей та її чоловік Адам Шульман уже виховують двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека.

Джерело : People

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