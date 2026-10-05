Победительница проекта Холостяк 13 и блогер Инна Белень показала впечатляющие изменения в фигуре.

Белень удалось сбросить 27 килограммов после родов.

Свой результат победительница Холостяка 13 зафиксировала на фотографиях до и после.

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Инна Белень похудела на 27 килограммов

Кадрами перевоплощения и показателями веса Инна Белень поделилась в социальной сети Threads.

— За беременность набрала 30 кг (и нет, не ела, как не в себя). Первое фото 27 апреля – 87 кг. Второе фото 29 сентября – 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг, — подписала фотографии Инна Белень.

Переглянути в Threads

В то же время Инна опубликовала фотографию дочери Киры и призналась, что готова снова пройти этот путь, намекнув на планы касаемо следующей беременности.

Напомним, что после завершения проекта Холостяк 13 и разрыва с Александром Тереном Инна начала отношения с Иваном Яловенко, с которым знакома со школьных лет.

В декабре 2025 года пара объявила о помолвке, а 3 февраля 2026 года официально зарегистрировала брак. 28 апреля 2026 года у Инны Белень и Ивана Яловенко родилась дочь Кира.

В начале сентября Инна Белень окрестила дочь Киру в кругу самых близких людей.

Фото: Инна Белень

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