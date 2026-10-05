Минус 27 кг после родов: победительница Холостяка 13 Инна Белень поразила похудением
Победительница проекта Холостяк 13 и блогер Инна Белень показала впечатляющие изменения в фигуре.
Белень удалось сбросить 27 килограммов после родов.
Свой результат победительница Холостяка 13 зафиксировала на фотографиях до и после.
Инна Белень похудела на 27 килограммов
Кадрами перевоплощения и показателями веса Инна Белень поделилась в социальной сети Threads.
— За беременность набрала 30 кг (и нет, не ела, как не в себя). Первое фото 27 апреля – 87 кг. Второе фото 29 сентября – 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг, — подписала фотографии Инна Белень.
Переглянути в Threads
В то же время Инна опубликовала фотографию дочери Киры и призналась, что готова снова пройти этот путь, намекнув на планы касаемо следующей беременности.
Напомним, что после завершения проекта Холостяк 13 и разрыва с Александром Тереном Инна начала отношения с Иваном Яловенко, с которым знакома со школьных лет.
В декабре 2025 года пара объявила о помолвке, а 3 февраля 2026 года официально зарегистрировала брак. 28 апреля 2026 года у Инны Белень и Ивана Яловенко родилась дочь Кира.
В начале сентября Инна Белень окрестила дочь Киру в кругу самых близких людей.
Фото: Инна Белень