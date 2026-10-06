Чехія офіційно відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2027, який пройде в Болгарії.

Про це повідомив мовник Česká televize.

Чехія не виступатиме на Євробаченні 2027 у Болгарії: що відомо

Причиною відмови Чехії в участі Євробачення 2027 стали оптимізація та поточні зміни у бюджеті суспільного мовника країни.

Зараз дивляться

— У 2027 році ми не побачимо чеський прапор на сцені Євробачення. Але ми продовжимо вболівати за інших і сподіваємося знову зустрітися з вами, — йдеться у заяві телекомпанії.

Представники чеського телебачення наголосили, що Євробачення — це масштабний та фінансово затратний проєкт із високими видатками на організацію, програмування й виробництво.

Рішення про відмову стосується виключно конкурсу 2027 року, однак конкретних термінів можливого повернення на сцену мовник поки не називає.

Česká televize також вирішила не купувати права на трансляцію Євробачення 2027, тому по телебаченню в країні шоу не показуватимуть.

Глядачі з Чехії матимуть змогу віддати голоси за своїх фаворитів — їхні бали враховуватимуть у загальній категорії Решта світу (Rest of the World).

Нагадаємо, що Чехія дебютувала на Євробаченні у 2007 році й за 14 виступів жодного разу не здобувала перемогу.

Євробачення 2027 уперше прийме Болгарія. Змагання відбудуться на новій арені Арена Бурґас у прибережному місті Бурґас.

Право проводити конкурс здобула болгарська співачка Dara після перемоги у 2026 році.

Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym у 2026 році посіла 9 місце.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.