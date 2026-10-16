На телеканалі СТБ відбулася довгоочікувана прем’єра 15 сезону романтичного реаліті Холостяк.

Головний герой — капітан збірної України з баскетболу Вʼячеслав Кравцов — познайомився з дівчатами, які боротимуться за його серце.

Холостяк 15 сезон 1 випуск: як пройшла перша вечірка

Головна локація першої вечірки Холостяка 15 була наскрізь просочена спортивним духом. Вітальню дівчат прикрасили кубками, ігровими джерсі, м’ячами та архівними світлинами Кравцова.

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Головним символом вечора стала цифра 15: вона означає як ювілейний сезон проєкту, так і ігровий номер, під яким В’ячеслав понад десятиліття виступає за національну збірну України.

Оскільки ім’я Холостяка оголосили заздалегідь, учасниці мали змогу детально підготуватися до першого враження.

Знайомство з дівчатами вразило В’ячеслава Кравцова різноманітністю підходів та сюрпризів.

Відкривала вечір 39-річна київська бізнесвумен та нотаріус Христина Горняк (колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука).

Дівчина пережила складний досвід у стосунках, проте прийшла з посмішкою та гумором, вручивши Холостяку реальний документ.

— Він жартівливий, але як ніколи серйозний! Договір про симпатію, намір та потенційне викрадення серця, — пояснила Христина. Документ скріпили печаткою та підписами.

Наступним до В’ячеслава вийшов чоловік, що спантеличило Холостяка.

— Я до останнього сподівався, що це якийсь жарт. І точно знав, що троянду я йому не дам, — зізнався Кравцов.

З’ясувалося, що це був лише партнер по танцях чемпіонки світу зі спортивних бальних танців Дар’ї Харитонової, яка виконала для Кравцова пристрасну румбу.

Чемпіонка з бодібілдингу Катерина Мельник розстелила перед Кравцовим червону доріжку, а експертка з нерухомості Єлизавета Проценко вручила гральні карти для азартних людей.

А ось ексбаскетболістка Катерина Петренко принесла кільце з м’ячем і запропонувала Кравцову зіграти у дворову гру 33.

Менеджерка Лесі Нікітюк — Валерія Полянська — влаштувала експромт-побачення просто на локації, пригостивши Холостяка молодою картоплею з тюлькою.

Педіатриня Вікторія Хилюк подарувала свій найвідвертіший знімок — власну флюорографію, а автоблогерка Дарина Заінчуковська ефектно припаркувала спорткар і запросила В’ячеслава Кравцова поспілкуватися в салоні.

Інженерка дронарні Анна Мишак виготовила з Кравцовим нічник у формі серця.

Косметологиня Інна Міллер заспівала присвячену йому пісню.

Акторка Марина Колісник подарувала картину, написану власним тілом без пензликів.

Катерина Дойчева приголомшила появою з домашньою улюбленицею — куркою Ларисою, з якою вони зробили фото у фотобудці.

Як виявилося, з двома дівчатами В’ячеслав встиг зустрітися ще до офіційного старту першої вечірки.

Модель Лія Енджел (Янголенко) заздалегідь написала Кравцову й запросила його на ранкову прогулянку парком разом із собакою Брюсом.

Легка атмосфера настільки вразила Холостяка, що він вручив Лії найпершу троянду сезону.

Маркетологиня Тетяна Бевз влаштувала для спортсмена екстремальний заїзд на ендуро-мотоциклах бездоріжжям.

Побачення також завершилося врученням троянди, тож на вечірку Тетяна зайшла вже з квіткою, змусивши суперниць хвилюватися.

Також серед учасниць виявилася й давня знайома В’ячеслава — 35-річна психологиня Любов Конате, колишня дружина його ексколеги по збірній України.

Дівчина зізналася, що прийшла побачити в ньому не лише легендарного спортсмена, а й чоловіка.

Що чекає на Холостяка далі, яке таємниче послання передав ведучий Григорій Решетник та хто залишить проєкт — дивіться у 2 випуску Холостяка 15 вже наступної п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на СТБ.

Джерело : СТБ

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