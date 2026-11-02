Екатерина Тишкевич показала трогательную выписку из роддома
Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе с новорожденным сыном Даниэлем вернулись домой из роддома.
Об этом Екатерина Тишкевич сообщила в своих соцсетях.
Екатерина Тишкевич показала фото из выписки из роддома
Екатерина Тишкевич обнародовала чувственные кадры из семейной выписки, на которой собралась их семья, а также откровенно рассекретила, как прошла первая ночь малыша дома.
По словам актрисы, после четырех изнурительных суток в роддоме молодым родителям понадобилась помощь обеих пар бабушек и дедушек.
Благодаря семейной поддержке Екатерине приносили маленького Даниэля исключительно на кормление, что позволило Тишкевич и Томусяк хоть немного поспать.
— Потому что, признаем честно, за 4 ночи в роддоме сын нас знатно погонял, так что сна было катастрофически мало, — призналась Екатерина Тишкевич.
После полноценного отдыха и восстановления сил Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк чувствуют себя уверенно и готовы полностью погрузиться в воспитание первенца.
— Сегодня мы с Валиком уже чувствуем себя гораздо более отдохнувшими и набрались новых сил, чтобы с удовольствием входить в свою новую родительскую роль и заботу о нашем Даниэле, — поделилась Екатерина Тишкевич.
Напомним, что Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк стали родителями 28 октября. О будущем первенце Тишкевич и Томусяк объявили летом 2026 года.
Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе уже более 10 лет — их роман начался в 2014 году на съемочной площадке сериала Бессмертник, где актеры играли мужа и жену.
Через три года после начала отношений Тишкевич и Томусяк обручились, а в 2019 году отпраздновали свадьбу.