Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе с новорожденным сыном Даниэлем вернулись домой из роддома.

Об этом Екатерина Тишкевич сообщила в своих соцсетях.

Екатерина Тишкевич показала фото из выписки из роддома

Екатерина Тишкевич обнародовала чувственные кадры из семейной выписки, на которой собралась их семья, а также откровенно рассекретила, как прошла первая ночь малыша дома.

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По словам актрисы, после четырех изнурительных суток в роддоме молодым родителям понадобилась помощь обеих пар бабушек и дедушек.

Благодаря семейной поддержке Екатерине приносили маленького Даниэля исключительно на кормление, что позволило Тишкевич и Томусяк хоть немного поспать.

— Потому что, признаем честно, за 4 ночи в роддоме сын нас знатно погонял, так что сна было катастрофически мало, — призналась Екатерина Тишкевич.

После полноценного отдыха и восстановления сил Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк чувствуют себя уверенно и готовы полностью погрузиться в воспитание первенца.

— Сегодня мы с Валиком уже чувствуем себя гораздо более отдохнувшими и набрались новых сил, чтобы с удовольствием входить в свою новую родительскую роль и заботу о нашем Даниэле, — поделилась Екатерина Тишкевич.

Напомним, что Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк стали родителями 28 октября. О будущем первенце Тишкевич и Томусяк объявили летом 2026 года.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк вместе уже более 10 лет — их роман начался в 2014 году на съемочной площадке сериала Бессмертник, где актеры играли мужа и жену.

Через три года после начала отношений Тишкевич и Томусяк обручились, а в 2019 году отпраздновали свадьбу.

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