Українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк разом із новонародженим сином Даніелем повернулися додому з пологового будинку.

Про це Катерина Тишкевич повідомила у своїх соцмережах.

Катерина Тишкевич показала фото з виписки з пологового

Катерина Тишкевич оприлюднила чуттєві кадри з родинної виписки, на якій зібралася їхня сім’я, а також відверто розсекретила, як минула перша ніч малюка вдома.

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За словами акторки, після чотирьох виснажливих діб у пологовому будинку молодим батькам знадобилася допомога обох пар бабусь і дідусів.

Завдяки родинній підтримці Катерині приносили маленького Даніеля виключно на годування, що дозволило Тишкевич і Томусяку хоч трохи поспати.

— Бо, визнаємо чесно, за 4 ночі в пологовому син нас знатно поганяв, тож сну було катастрофічно мало, — зізналася Катерина Тишкевич.

Після повноцінного відпочинку та відновлення сил Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк почуваються впевнено й готові повністю зануритися у виховання первістка.

— Сьогодні ми з Валіком уже почуваємося значно більш відпочилими й набралися нових сил, щоб із задоволенням входити у свою нову батьківську роль і турботу про нашого Даніеля, — поділилася Катерина Тишкевич.

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк стали батьками 28 жовтня. Про майбутнього первістка Тишкевич і Томусяк оголосили влітку 2026 року.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк разом уже понад 10 років — їхній роман розпочався у 2014 році на знімальному майданчику серіалу Безсмертник, де актори грали чоловіка та дружину.

Через три роки після початку стосунків Тишкевич і Томусяк заручилися, а згодом у 2019 році відсвяткували весілля.

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