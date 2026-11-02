Украинская певица Skylerr вышла замуж за адвоката Евгения Пронина.

Также Skylerr и Пронин сообщили в своих соцсетях о подготовке к свадьбе.

Skylerr и Евгений Пронин поженились: когда будет свадьба

Певица Skylerr и адвокат Пронин официально стали мужем и женой 1 ноября 2026 года, зарегистрировав свои отношения в ЗАГСе.

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Для росписи Skylerr выбрала элегантное минималистическое белое платье с глубоким V-образным вырезом и открытой спиной от бренда Eva Lendel.

Евгений Пронин предпочел изысканную классику, появившись на росписи в черном смокинге и белоснежной рубашке.

Опубликовав серию нежных фото с момента регистрации, Евгений Пронин и Skylerr лаконично подписали кадры, анонсировав предстоящий пышный праздник.

– Муж и жена. Следующая остановка – свадьба, – поделились Пронин и Skylerr.

После росписи певица Skylerr официально сменила фамилию в соцсетях на Пронина.

О дате свадьбы Пронин и Skylerr пока не сообщили.

Напомним, что о романе Евгения Пронина и Skylerr стало официально известно в начале января 2026 года.

Пронин и Skylerr познакомились в соцсетях в конце 2024 года, но долго не афишировали свои отношения. Певица Skylerr рассказывала, что их первое свидание с Прониным состоялось на Байковом кладбище в Киеве.

Евгений Пронин сделал предложение Skylerr в начале октября 2026 года во время съемки романтического видео.

Фото: Skylerr

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