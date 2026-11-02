Українська співачка Skylerr вийшла заміж за адвоката Євгена Проніна.

Також Skylerr та Пронін повідомили у своїх соцмережах про підготовку до весілля.

Skylerr та Євген Пронін одружилися: коли буде весілля

Співачка Skylerr та адвокат Пронін офіційно стали чоловіком і дружиною 1 листопада 2026 року, зареєструвавши свої стосунки в РАЦСі.

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Для розпису Skylerr обрала елегантну мінімалістичну білу сукню з глибоким V-подібним вирізом та відкритою спиною від бренду Eva Lendel.

Євген Пронін віддав перевагу вишуканій класиці, з’явившись на розписі у чорному смокінгу й білосніжній сорочці.

Опублікувавши серію ніжних фото з моменту реєстрації, Євген Пронін та Skylerr лаконічно підписало кадри, анонсувавши майбутнє пишне свято.

— Чоловік і дружина. Наступна зупинка – весілля, — поділилися Пронін та Skylerr.

Після розпису співачка Skylerr офіційно змінила прізвище в соцмережах на Проніна.

Про дату весілля Пронін та Skylerr поки що не повідомили.

Нагадаємо, що про роман Євгена Проніна та Skylerr стало офіційно відомо на початку січня 2026 року.

Пронін та Skylerr познайомилися в соцмережах наприкінці 2024 року, однак довго не афішували свої стосунки. Співачка Skylerr розповідала, що їхнє перше побачення з Проніним відбулося на Байковому кладовищі в Києві.

Євген Пронін освідчився Skylerr на початку жовтня 2026 року під час знімання романтичного відео.

Фото: Skylerr

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