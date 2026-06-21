21 июня мир отмечает Международный день йоги. Эта древняя практика, которая сочетает физические упражнения и дыхательные техники, довольно популярна среди украинцев, и звезды — не исключение.

Певица и героиня сериала Нового канала Киев 24/7 Skylerr рассказала, почему начала заниматься йогой и практикует ли ее сейчас.

Skylerr о йоге

Йога работает не только с телом, но и с разумом, поэтому ее используют для снижения уровня стресса и ментального восстановления.

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Skylerr призналась, что именно йога помогает ей сохранять внутренний баланс в условиях напряженного графика и переездов. Хотя, добавляет артистка, это не была “любовь с первого занятия”.

– Я пришла в йогу больше из любопытства, чем из большой любви к ней. И сначала мне было даже сложно — я человек довольно эмоциональный и активный, поэтому просто сидеть в тишине и концентрироваться на дыхании было непривычно. Но со временем поняла, что именно в этом и заключается ее ценность, – поделилась певица.

Со временем дискомфорт прошел, и йога открылась для Skylerr.

– Наши отношения с йогой не о строгой дисциплине, а о заботе о себе. Иногда именно час йоги помогает восстановиться лучше, чем целый выходной, – говорит звезда.

Певица не скрывает, что йога не заменяет для нее спорт. Однако Skylerr ценит эту практику как способ перезагрузки и возможность побыть наедине со своими мыслями после насыщенных дней.

Напомним, что на 21 июня приходится не только День йоги, но и День отца в Украине. По случаю праздника ведущая реалити Нового канала, певица Lida Lee поделилась теплым воспоминанием о подарке от папы, который ждал ее после отдыха в Крыму.

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