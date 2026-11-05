Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно поделилась своим опытом преодоления тяжелого психологического состояния во время войны.

Об этом Денисенко рассказала в эфире программы Ранок Вдома.

Наталка Денисенко о своем состоянии и как его налаживает

Наталка Денисенко призналась, что раньше испытывала столь глубокую подавленность, что опасалась оказаться на лечении в специализированном заведении.

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Впрочем, улучшить самочувствие ей помогла жесткая дисциплина и изменение ежедневного рациона.

Чтобы стабилизировать ментальное состояние, актриса полностью пересмотрела свой образ жизни. Она решила исключить из рациона спиртное и сахар.

Денисенко сделала ставку на качественную и питательную пищу: добавила больше овощей, рыбы и мяса.

— Я уже долгое время вообще не употребляю алкоголь, не курю, употребляю качественную еду. Понимаю, что в нынешних реалиях это трудно, потому что очень дорого покупать качественную еду. Я не употребляю сахар. Ем конфеты без сахара или качественный шоколад, – поделилась Денисенко.

Наталка Денисенко отметила, что ей удается держать себя в форме без аптечных препаратов, хотя критические моменты в ее жизни случались.

— Не употребляю антидепрессанты. Но бывали моменты, когда мне казалось, что я сейчас попаду в психбольницу, — подытожила актриса.

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