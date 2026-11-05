Наталка Денисенко зізналася, від яких двох продуктів відмовилася заради здоров’я
- Акторка Наталка Денисенко розповіла про свій стан під час війни.
- Також Денисенко назвала продукти, від яких відмовилася для покращення якості життя.
Українська акторка Наталка Денисенко відверто поділилася своїм досвідом подолання важкого психологічного стану під час війни.
Про це Денисенко розповіла в ефірі програми Ранок Вдома.
Наталка Денисенко про свій стан та як його налагоджує
Наталка Денисенко зізналася, що раніше переживала настільки глибоку пригніченість, що побоювалася опинитися на лікуванні у спеціалізованому закладі.
Втім, покращити самопочуття їй допомогла жорстка дисципліна та зміна щоденного раціону.
Аби стабілізувати ментальний стан, акторка повністю переглянула свій спосіб життя. Вона вирішила виключити з раціону спиртне та цукор.
Натомість Денисенко зробила ставку на якісну та поживну їжу: додала більше овочів, риби та м’яса.
— Я вже тривалий час взагалі не вживаю алкоголь, не палю, вживаю якісну їжу. Розумію, що в нинішніх реаліях це важко, бо дуже дорого купувати якісну їжу. Я не вживаю цукор. Їм цукерки без цукру чи якісний шоколад, — поділилася Денисенко.
Наталка Денисенко зауважила, що їй вдається тримати себе у формі без допомоги аптечних препаратів, хоча критичні моменти в її житті траплялися.
— Не вживаю антидепресанти. Але бували моменти, коли мені здавалося, що я зараз потраплю в психлікарню, — підсумувала акторка.