Победительница 13 сезона романтического проекта и блоггер Инна Белень поделилась тревожными новостями о своем здоровье.

О проблемах со здоровьем Белень сообщила на своей странице в Instagram.

Инна Белень рассказала о проблемах со здоровьем

По словам Инны Белень, она ожидала важных результатов обследований, опасаясь худшего развития событий.

Сейчас смотрят

К счастью, опасения по онкологии не подтвердились, однако впереди ее ждет длительная терапия.

Инна отметила, что врачи диагностировали у нее серому — патологическое состояние, сопровождающееся активным воспалительным процессом.

— Больше всего боялась, что это может быть онкология. Даже, несмотря на минимальную вероятность, сама мысль, что в жидкости могут обнаружить злокачественные клетки, не давала мне покоя… Слава Богу, по результатам исследования злокачественных клеток не обнаружили! Но у меня серома – патологическое скопление жидкости, которое в моем случае сопровождается воспалительным процессом. Жидкость откачивали уже дважды, но она снова скапливается. Почти каждый вечер температура 37,8 ° C, и воспаление до сих пор не проходит, — поделилась Инна Белень.

Инна призналась, что уже больше месяца на медикаментах, в том числе антибиотиках, если учитывать еще и лечение бронхиальной обструкции.

— Организм просто истощен, ощущение, что иммунитет уже на нуле. Поэтому снова едем в Киев, в клинику. Надо наконец-то разобраться, почему воспаление не проходит, а жидкость постоянно накапливается.

Также Инна Белень поблагодарила своих подписчиков за поддержку.

Фото: Инна Белень

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.