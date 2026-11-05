Переможниця 13 сезону романтичного проєкту Холостяк та блогерка Інна Бєлєнь поділилася тривожними новинами про своє здоров’я.

Про проблеми зі здоров’ям Бєлєнь повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров’ям

За словами Інни Бєлєнь, вона очікувала на важливі результати обстежень, побоюючись найгіршого розвитку подій.

Зараз дивляться

На щастя, побоювання щодо онкології не підтвердилися, проте попереду на неї чекає тривала терапія.

Інна зазначила, що лікарі діагностували у неї серому — патологічний стан, що супроводжується активним запальним процесом.

— Найбільше боялася, що це може бути онкологія. Навіть попри мінімальну ймовірність, сама думка про те, що в рідині можуть виявити злоякісні клітини, не давала мені спокою… Слава Богу, за результатами дослідження злоякісних клітин не виявили! Але у мене серома — патологічне скупчення рідини, яке в моєму випадку супроводжується запальним процесом. Рідину відкачували вже двічі, але вона знову накопичується. Майже щовечора температура 37,8°C, і запалення досі не проходить, — поділилася Інна Бєлєнь.

Інна зізналася, що вже понад місяць на медикаментах, у тому числі антибіотиках, якщо враховувати ще й лікування бронхіальної обструкції.

— Організм просто виснажений, відчуття, що імунітет вже на нулі. Тож знову їдемо до Києва, до клініки. Треба розібратися, чому запалення не проходить, а рідина постійно накопичується.

Також Інна Белень подякувала своїм підписникам за підтримку.

Фото: Інна Белень

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.