3 ноября телеканал ICTV2 приступил к съемкам нового детективного мини-сериала под названием Д.О.Г.

В 4-серийной истории события будут разворачиваться вокруг бывшего оперативника Павла Яременко и немецкой овчарки по имени Пабло.

Напарникам невольно придется объединить усилия по борьбе против криминального мира, который за прошлое изрядно навредил им обоим.

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По сюжету бывший оперативник Павел Яременко по прозвищу Ярема случайно оказывается вовлеченным в расследование загадочного убийства, к которому причастен опасный криминальный авторитет Эскобар. Из-за личных мотивов Ярема не может оставить это без внимания.

Единственным свидетелем, способным вывести следователя на убийцу, оказывается раненая немецкая овчарка Пабло — бывший пес самого Эскобара, категорически не терпит правоохранителей.

Чтобы раскрыть преступление, Павлу придется найти общий язык и стать напарником четвероногого, который доверяет людям не больше его самого.

Главную роль Яремы исполняет известный актер театра и кино Михаил Кукуюк. Для него это не первый опыт работы в тандеме с собакой — раньше он играл владельца черного терьера в сериале Топтун.

Впрочем, на этот раз динамика отношений между человеком и животным совсем другая: вчерашним принципиальным соперникам придется найти общий язык, чтобы отомстить общим обидчикам.

Михаил Кукуюк поделился своими впечатлениями от персонажа и работы на площадке:

— Каждый парень хочет сыграть сокрушителя нечистой совести. В наше время такие люди очень нужны, поэтому это сплошной кайф. На фоне сегодняшнего дня и в целом нашего времени этот мужчина всегда кажется смешным, вызывает улыбку. Он переживает, не равнодушен. Вот почему такие люди мне всегда близки. Я не хочу спойлерить, кто он такой, потому что там все сложно. Но я бы выделил главное: это человек, которому не безразлично. Конечно, сниматься с собакой – это кайф. Хотя и говорят, что невозможно переиграть животное или ребенка, но это такой помощник, который за тебя все доиграет. Этот Пабло, эти его глаза… Напротив, хочется ему отвечать, быть достойным.

Кастинг-команда собрала на съемочной площадке ярких представителей украинского кинематографа. Любимую главного героя играет Вероника Мишаева, а его бывшего руководителя — Игорь Песный. Также в ролях зрители увидят Владимира Ращука, Павла Шпегуна, Арсена Босенко, Александра Зиневича и Андрея Саминина.

Кроме напряженного расследования и стычек с Эскобаром, Ярема будет находить новых друзей и возвращать тех, кто всегда был рядом.

Важной частью сюжета станет любовная линия. В свое время из-за собственной опрометчивости герой потерял любимую девушку Соломию, но судьба сведет их снова. Павлу будет непросто рядом с ней, ведь его чувства никуда не исчезли.

Продюсер сериального производства ICTV2 Дмитрий Хрипун отметил важность проекта для современного зрителя:

— Сейчас, как никогда, хочется справедливости, чтобы добро победило. И если в реальном мире это трудно представить, мы решили закрыть этот запрос через художественную историю. Мы создали героя, который действует по совести, несмотря ни на что, потому что зло должно понести наказание. Я считаю, у нас сложилась отличная семья персонажей, которую полюбит зритель. И верю, что Пабло станет символом канала еще на многие сезоны.

Производством сериала занимается Studio One в составе Starlight Production.

режиссер-постановщик: Виталий Кукса (известный по сериалам Кохання в полум’ї и К.О.Д);

оператор-постановщик: Александр Гребенников;

художник-постановщик: Артем Агафонов;

исполнительные продюсеры: Диана Новик, Ольга Ковпоша;

продюсеры ICTV2: Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк;

креативный продюсер: Оксана Кукоба;

директор Studio One SLP: Елена Антонова;

кастинг-директор: Наталья Майстренко.

Фото: ICTV2

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