Американский певец Джастин Тимберлейк поразил поклонников редким семейным выходом.

Тимберлейк посетил благотворительный показ мод Be Beautiful Be Yourself, который организовал Глобальный фонд синдрома Дауна в Денвере.

Певец вышел на дефиле, чтобы поддержать свою 7-летнюю племянницу Заю (дочь брата Джессики Билл — Джастина), имеющую синдром Дауна.

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Джастин Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями и племянницей

На благотворительном мероприятии Тимберлейка сопровождали не только племянница, но и двое его сыновей от актрисы Джессики Билл — 11-летний Сайлас и 6-летний Финеас.

На попавших в сеть видео видно, как артист поднимает Заю на руки под громкие аплодисменты зрителей.

После этого Тимберлейк вместе с сыновьями и племянницей исполнил зажигательный танец прямо на дефиле. Для события Зая выбрала пышное белое платье с черными бантами, а Джастин и его сыновья появились в стильных черных костюмах.

– Мы с Джессикой обожаем Заю. Каждый человек с синдромом Дауна заслуживает возможности полностью реализовать свой потенциал, и именно поэтому работа Global так много значит для нашей семьи, — подчеркнул певец в своем заявлении для организации.

Отметим, что семья Билл-Тимберлейк регулярно поддерживает деятельность фонда.

В прошлом году с племянницей на дефиле выходила сама Джессика Билл, которая ранее была официальным послом организации.

Источник : People

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