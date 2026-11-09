Джастин Тимберлейк с сыновьями поддержал 7-летнюю племянницу на благотворительном показе мод
- Джастин Тимберлейк появился на подиуме с детьми и племянницей.
- Певец поддержал девочку на благотворительном показе.
Американский певец Джастин Тимберлейк поразил поклонников редким семейным выходом.
Тимберлейк посетил благотворительный показ мод Be Beautiful Be Yourself, который организовал Глобальный фонд синдрома Дауна в Денвере.
Певец вышел на дефиле, чтобы поддержать свою 7-летнюю племянницу Заю (дочь брата Джессики Билл — Джастина), имеющую синдром Дауна.
Джастин Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями и племянницей
На благотворительном мероприятии Тимберлейка сопровождали не только племянница, но и двое его сыновей от актрисы Джессики Билл — 11-летний Сайлас и 6-летний Финеас.
На попавших в сеть видео видно, как артист поднимает Заю на руки под громкие аплодисменты зрителей.
После этого Тимберлейк вместе с сыновьями и племянницей исполнил зажигательный танец прямо на дефиле. Для события Зая выбрала пышное белое платье с черными бантами, а Джастин и его сыновья появились в стильных черных костюмах.
– Мы с Джессикой обожаем Заю. Каждый человек с синдромом Дауна заслуживает возможности полностью реализовать свой потенциал, и именно поэтому работа Global так много значит для нашей семьи, — подчеркнул певец в своем заявлении для организации.
Отметим, что семья Билл-Тимберлейк регулярно поддерживает деятельность фонда.
В прошлом году с племянницей на дефиле выходила сама Джессика Билл, которая ранее была официальным послом организации.