Американський співак Джастін Тімберлейк вразив прихильників рідкісним сімейним виходом.

Тімберлейк відвідав благодійний показ мод Be Beautiful Be Yourself, який організував Глобальний фонд синдрому Дауна у Денвері.

Співак вийшов на дефіле, щоб підтримати свою 7-річну племінницю Заю (доньку брата Джессіки Біл — Джастіна), яка має синдром Дауна.

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Джастін Тімберлейк вийшов на подіум з синами та племінницею

На благодійному заході Тімберлейка супроводжували не лише племінниця, а й двоє його синів від акторки Джессіки Біл — 11-річний Сайлас та 6-річний Фінеас.

На відео, що потрапили до мережі, видно, як артист підіймає Заю на руки під гучні аплодисменти глядачів.

Після цього Тімберлейк разом із синами та племінницею виконав запальний танок просто на дефіле. Для події Зая обрала пишну білу сукню з чорними бантами, а Джастін та його сини з’явилися у стильних чорних костюмах.

— Ми з Джессікою обожнюємо Заю. Кожна людина із синдромом Дауна заслуговує на можливість повністю реалізувати свій потенціал, і саме тому робота Global так багато значить для нашої родини, — підкреслив співак у своїй заяві для організації.

Зазначимо, що родина Біл-Тімберлейк регулярно підтримує діяльність фонду.

Торік з племінницею на дефіле виходила сама Джессіка Біл, яка раніше була офіційним послом організації.

Джерело : People

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