Умер дизайнер, стилист и один из основателей Ukrainian Fashion Week Сергей Бызов. Ему было 57 лет.

Сергей Бызов умер: что известно

О смерти Сергея Бызова сообщили на официальной странице Ukrainian Fashion Week.

— Ушел из жизни украинский дизайнер Сергей Бызов. Вместе с Ириной Данилевской и Владимиром Нечипоруком он стоял у начала Ukrainian Fashion Week. Наши соболезнования родным и близким Сергея и всему fashion-сообществу Украины.

Соучредительница Украинской недели моды Ирина Данилевская поделилась теплым упоминанием о том, как родился проект, изменивший отечественную фэшн-индустрию.

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— Помню ту ночь, в прокуренной кухне у нас с Володей Нечипоруком на Десятинной, когда, собственно, и родилась Украинская неделя моды – ее концепция, правила и формат. Буду помнить показы коллекций Сергея, уровень которых впечатляет до сих пор. Буду помнить нашу работу в L’Officiel. Спасибо тебе, Сергей, за “планку”, которую ты всегда держал, — написала Данилевская.

Об официальной причине смерти Сергея Бызова пока не сообщается.

Сергей Бызов: биография дизайнера

Сергей Бызов родился 19 ноября в Кривом Роге, где получил образование в горнорудном институте и начал свой путь в местном Доме моделей.

В 1992 году создал первое частное ателье в родном городе, затем презентовал коллекции в мода-центриумах и окончательно перебрался жить и работать в Киев.

Стоял у начала легендарного проекта Сезоны моды, который впоследствии перерос в Ukrainian Fashion Week.

Основал собственный именной бренд и ателье Сергей Бызов.

Формировал культовые концептуальные пространства и ритейл-проекты столицы, в том числе Sanahunt, Spazio и The Icon, привозя в Украину ведущие мировые бренды.

Фото: Ukrainian Fashion Week

Источник : Украинская правда

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