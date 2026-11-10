Помер Сергій Бизов — український дизайнер та співзасновник Ukrainian Fashion Week
Помер дизайнер, стиліст та один із засновників Ukrainian Fashion Week Сергій Бизов. Йому було 57 років.
Сергій Бизов помер: що відомо
Про смерть Сергія Бизова повідомили на офіційній сторінці Ukrainian Fashion Week.
— Пішов із життя український дизайнер Сергій Бизов. Разом з Іриною Данилевською та Володимиром Нечипоруком він стояв біля початків Ukrainian Fashion Week. Наші співчуття рідним і близьким Сергія та всій fashion-спільноті України.
Співзасновниця Українського тижня моди Ірина Данилевська поділилася теплою згадкою про те, як народився проєкт, що змінив вітчизняну фешн-індустрію.
— Пам’ятатиму ту ніч, у прокуреній кухні у нас з Володею Нечипоруком на Десятинній, коли, власне, і народився Український тиждень моди – його концепція, правила і формат. Пам’ятатиму покази колекцій Сергія, рівень яких вражає і досі. Пам’ятатиму нашу роботу в L’Officiel. Дякую тобі, Сергію, за “планку”, яку ти завжди тримав, — написала Данилевська.
Наразі про офіційну причину смерті Сергія Бизова не повідомляється.
Сергій Бизов: біографія дизайнера
Сергій Бизов народився 19 листопада в Кривому Розі, де здобув освіту в гірничорудному інституті та розпочав свій шлях у місцевому Будинку моделей.
У 1992 році створив перше приватне ательє у рідному місті, згодом презентував колекції у мода-центриумах та остаточно перебрався жити й працювати до Києва.
Стояв біля початків легендарного проєкту Сезони моди, який згодом переріс в Ukrainian Fashion Week.
Заснував власний іменний бренд та ательє Сергій Бизов.
Формував культові концептуальні простори та ритейл-проєкти столиці, серед яких Sanahunt, Spazio та The Icon, привозячи в Україну провідні світові бренди.
Фото: Ukrainian Fashion Week