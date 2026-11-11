Певица Тина Кароль откровенно поделилась, как переживает регулярные российские обстрелы столицы и что помогает ей сохранять эмоциональное состояние.

Об этом Кароль рассказала в программе Тур звездами.

Тина Кароль об эмоциональном состоянии во время обстрелов столицы

По словам Тины Кароль, сохранить ментальное здоровье и собранность ей помогает четкая фиксация на собственном призвании и любовь к родному городу.

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Певица пытается загружать себя делами и находит утешение в любимой профессии и поддержке людей.

— Меня спасает любимая профессия, ощущение собственной миссии, любовь к Киеву и людям. Я постоянно чем-то занимаю себя, фактически 24/7, кроме времени на сон. Стараюсь фокусироваться на нюансах, – рассказала Тина Кароль.

Певица подчеркнула, что работа помогает держать тонус, но не избавляет от боли от переживания войны.

— Но печаль и грусть приходят, и очень не хочется, чтобы на наших девичьих лицах она была видна, конечно. Но она есть, и это все очень сложно, – подытожила Тина.

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