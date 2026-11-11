Тина Кароль призналась, как переживает российские атаки на Киев
- Тина Кароль откровенно рассказала о жизни под обстрелами в Киеве.
- Также певица назвала, что помогает ей поддерживать ментальное здоровье.
Певица Тина Кароль откровенно поделилась, как переживает регулярные российские обстрелы столицы и что помогает ей сохранять эмоциональное состояние.
Об этом Кароль рассказала в программе Тур звездами.
Тина Кароль об эмоциональном состоянии во время обстрелов столицы
По словам Тины Кароль, сохранить ментальное здоровье и собранность ей помогает четкая фиксация на собственном призвании и любовь к родному городу.
Певица пытается загружать себя делами и находит утешение в любимой профессии и поддержке людей.
— Меня спасает любимая профессия, ощущение собственной миссии, любовь к Киеву и людям. Я постоянно чем-то занимаю себя, фактически 24/7, кроме времени на сон. Стараюсь фокусироваться на нюансах, – рассказала Тина Кароль.
Певица подчеркнула, что работа помогает держать тонус, но не избавляет от боли от переживания войны.
— Но печаль и грусть приходят, и очень не хочется, чтобы на наших девичьих лицах она была видна, конечно. Но она есть, и это все очень сложно, – подытожила Тина.