Тіна Кароль зізналася, як переживає російські атаки на Київ
- Тіна Кароль відверто розповіла про життя під обстрілами в Києві.
- Також співачка назвала, що їй допомагає підтримувати ментальне здоров'я.
Співачка Тіна Кароль відверто поділилася, як переживає регулярні російські обстріли столиці та що допомагає їй зберігати емоційний стан.
Про це Кароль розповіла в програмі Тур зірками.
Тіна Кароль про емоційний стан під час обстрілів столиці
За словами Тіни Кароль, зберегти ментальне здоров’я та зібраність їй допомагає чітка фіксація на власному покликанні й любов до рідного міста.
Співачка намагається завантажувати себе справами й знаходить розраду в улюбленій професії та підтримці людей.
— Мене рятує улюблена професія, відчуття власної місії, любов до Києва і людей. Я постійно чимось займаю себе, фактично 24/7, окрім часу на сон. Намагаюся фокусуватися на нюансах, — розповіла Тіна Кароль.
Співачка наголосила, що робота допомагає тримати тонус, але не позбавляє болю від переживання війни.
— Але сум і смуток приходить, і дуже не хочеться, щоб на наших дівочих обличчях його було видно, звісно. Але він є, і це все дуже складно, — підсумувала Тіна.