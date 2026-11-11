Співачка Тіна Кароль відверто поділилася, як переживає регулярні російські обстріли столиці та що допомагає їй зберігати емоційний стан.

Про це Кароль розповіла в програмі Тур зірками.

Тіна Кароль про емоційний стан під час обстрілів столиці

За словами Тіни Кароль, зберегти ментальне здоров’я та зібраність їй допомагає чітка фіксація на власному покликанні й любов до рідного міста.

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Співачка намагається завантажувати себе справами й знаходить розраду в улюбленій професії та підтримці людей.

— Мене рятує улюблена професія, відчуття власної місії, любов до Києва і людей. Я постійно чимось займаю себе, фактично 24/7, окрім часу на сон. Намагаюся фокусуватися на нюансах, — розповіла Тіна Кароль.

Співачка наголосила, що робота допомагає тримати тонус, але не позбавляє болю від переживання війни.

— Але сум і смуток приходить, і дуже не хочеться, щоб на наших дівочих обличчях його було видно, звісно. Але він є, і це все дуже складно, — підсумувала Тіна.

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