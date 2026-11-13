83-летний голливудский актер Роберт Де Ниро совершил редкий публичный выход вместе со своей 48-летней возлюбленной Тиффани Чен.

Пара появилась на мировой премьере новой ленты франшизы Знакомство с Факерами, состоявшейся накануне в Нью-Йорке.

Об этом сообщает издание Hello!

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Роберт Де Ниро вышел в свет с любимой Тиффани Чен

Пара позировала фотографам на красной дорожке, нежно держась за руки.

Для светского вечера Тиффани Чен выбрала эффектное платье с ромбовидным принтом, а сам Де Ниро предпочел сдержанную классику — темно-синий пиджак и водолазку.

Этот выход в свет произошел ровно через неделю после трагического события в семье актера: 4 ноября в возрасте 74 лет в нью-йоркской больнице скончалась бывшая возлюбленная Де Ниро, модель Туки Смит, долгое время боровшаяся с рассеянным склерозом.

Напомним, что Роберт Де Ниро и инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен вместе с 2021 года. Пара воспитывает трехлетнюю совместную дочь Джию, ставшую седьмым ребенком Роберта Де Ниро.

Кроме маленькой Джии, у Роберта Де Ниро есть еще шесть старших детей от предыдущих отношений.

В первом браке с актрисой Дайэнн Эбботт он принял за дочь Дрену и стал отцом сына Рафаэля.

Отношения с моделью Туки Смит подарили ему близнецов Джулиана и Эйрина, а вторая жена Грейс Гайтавер родила актеру сына Эллиота и дочь Хелен.

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