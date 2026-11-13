83-річний голлівудський актор Роберт Де Ніро здійснив рідкісний публічний вихід разом зі своєю 48-річною коханою Тіффані Чен.

Пара з’явилася на світовій прем’єрі нової стрічки франшизи Знайомство з Факерами, що відбулася напередодні в Нью-Йорку.

Про це повідомляє видання Hello!

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Роберт Де Ніро вийшов у світ з коханою Тіффані Чен

Пара позувала фотографам на червоній доріжці, ніжно тримаючись за руки.

Для світського вечора Тіффані Чен обрала ефектну сукню з ромбоподібним принтом, а сам Де Ніро віддав перевагу стриманій класиці — темно-синьому піджаку та водолазці.

Цей вихід у світ відбувся рівно за тиждень після трагічної події в родині актора: 4 листопада у віці 74 років у нью-йоркській лікарні померла колишня партнерка Де Ніро, модель Тукі Сміт, яка тривалий час боролася з розсіяним склерозом.

Нагадаємо, що Роберт Де Ніро та інструкторка з бойових мистецтв Тіффані Чен разом із 2021 року. Пара виховує трирічну спільну доньку Джію, яка стала сьомою дитиною Роберта Де Ніро.

Окрім маленької Джії, у Роберта Де Ніро є ще шестеро старших дітей від попередніх стосунків.

У першому шлюбі з акторкою Даєнн Ебботт він прийняв за доньку Дрену та став батьком сина Рафаеля.

Стосунки з моделлю Тукі Сміт подарували йому близнюків Джуліана та Ейріна, а друга дружина Грейс Гайтавер народила акторові сина Елліота й доньку Гелен.

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