В ефірі телеканалу СТБ пройшов тринадцятий випуск кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали 5.

Цього тижня десятка найкращих кухарів країни опинилася в умовах блекауту, переосмислювала радянські й олдскульні солодощі, а на фінальній битві створювала кулінарні ілюзії.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 13 випуск

Тиждень розпочався з виклику, максимально наближеного до реалій сьогодення: учасники готували повноцінне ресторанне меню категорії cold bar — виключно холодні страви без жодної термічної обробки.

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У розпорядженні кухарів не було ані світла, ані плит чи духовок, а на все завдання судді виділили 1 годину 55 хвилин.

— На жаль, ця тема продиктована нашим сьогоднішнім суворим життям. Відсутність електричного струму в розетці та опалення змусили багато ресторанів задуматися про зміни у своїх меню, — пояснила Ольга Мартиновська.

Кухарі поділилися за гендерним принципом, влаштувавши батл Жінки проти чоловіків:

червона команда (капітан Анастасія, Лоана, Крістіна, Ірина та Катерина);

синя команда (капітан Артур, Андрій, Жора, Максим та Гліб).

За підсумками дегустації впевнену перемогу здобули чоловіки, а шеф-ніж за бездоганний холодний суп отримав Андрій. У команді дівчат найслабшими визнали роботу капітана Насті та Катерини — саме вони першими одягнули чорні фартухи.

Другий конкурс тижня присвятили кондитерському мистецтву, проте зі суворим обмеженням: із комори повністю прибрали звичний цукор, шоколад, фрукти та пудру.

Під десятьма баранцями ховалися пари олдскульних інгредієнтів — від гематогену та льодяників до простого печива й повидла. Саме вони мали стати єдиним джерелом солодкості в сучасному ресторанному десерті.

Найкраще переосмислити смаки дитинства вдалося Артуру та Максу. Натомість провал спіткав Ірину та Крістіну, які доповнили четвірку претенденток на виліт.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 13 випуску

На фінальному випробуванні тижня за право залишитися в десятці змагалися виключно дівчата: Ірина, Крістіна, Анастасія та Катерина. На кухні на них чекала підказка — гора дрібного каміння, яке насправді виявилося солодкими цукерками.

Учасниці не були обмежені в жанрі — головним критерієм стала максимальна візуальна схожість із камінням та високий смаковий рівень.

За підсумками вердикту суддів із завданням найгірше впоралася Крістіна Брзак: її десерт найменше нагадував справжнє каміння, а також викликав зауваження щодо смакового балансу.

Саме вона покинула МастерШеф. Професіонали 5 у 13 випуску від 14 листопада 2026 року.

29-річна киянка Крістіна Брзак — фіналістка 14-го сезону МастерШеф та бренд-шеф закладу KREMÓVA. Вона проводить майстер-класи й гастровечері, а також веде кулінарний блог, де влаштувала челендж Рік сніданків.

На МастерШеф. Професіонали 5 Крістіна повернулася заради професійного реваншу та перевірки власних сил поруч із сильними колегами.

Джерело : СТБ

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