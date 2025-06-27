День Конституции Украины 2025: дата и будет ли дополнительный выходной

Ежегодно летом украинцы отмечают важный государственный праздник — День Конституции. Событие установлено в честь принятия Основного закона, который закрепил правовые основы независимого государства, его суверенитет и территориальную целостность.

День Конституции Украины 2025 — дата

День Конституции Украины ежегодно празднуют 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон нашего государства. Депутаты работали над проектом целый день и всю ночь, оставаясь в сессионном зале без перерывов.

Принятие Конституции стало важным шагом в обеспечении прав граждан, а также способствовало повышению авторитета Украины на мировой арене.

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Будет ли выходной на День Конституции Украины

День Конституции — это государственный праздник, который в этом году приходится на субботу. В мирное время украинцы имели бы дополнительный выходной по случаю праздника в понедельник.

Однако сейчас в Украине действует военное положение, во время которого дополнительные выходные не предусмотрены. Поэтому если у вас по графику суббота — выходной, вы сможете отдохнуть. Если же нет — то День Конституции пройдет как обычный рабочий день.

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