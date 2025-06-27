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День Конституції України 2025: дата і чи буде додатковий вихідний

День Конституції України
Фото: Unsplash

Щороку влітку українці відзначають важливе державне свято – День Конституції. Подія встановлена на честь ухвалення Основного закону, який закріпив правові основи незалежної держави, її суверенітет і територіальну цілісність.

День Конституції України 2025 – дата

День Конституції України щороку святкують 28 червня. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада ухвалила Основний закон нашої держави. Депутати працювали над проєктом цілий день і всю ніч, залишаючись у сесійній залі без перерв.

Ухвалення Конституції стало важливим кроком у забезпеченні прав громадян, а також сприяло підвищенню авторитету України на світовій арені.

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Чи буде вихідний на День Конституції України

День Конституції – це державне свято, яке цьогоріч припадає на суботу. У мирний час українці мали б додатковий вихідний з нагоди свята у понеділок.

Однак наразі в Україні діє воєнний стан, під час якого додаткові вихідні не надаються. Тож якщо у вас за графіком субота – вихідний, ви зможете відпочити. Якщо ж ні – то День Конституції мине як звичайний робочий день.

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