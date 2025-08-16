Ореховый Спас 2025: что на самом деле означает этот праздник

В августе украинцы отмечают третий и заключительный праздник из серии Спасов – Ореховый Спас. В 2025 году дата празднования изменена в соответствии с церковной реформой календаря.

Факты ICTV узнали о том, когда будет Ореховый Спас 2025, об истории праздника и традициях. К слову, важно понимать, что не все, на первый взгляд, привычные ритуалы были присущи Украине.

Ореховый Спас 2025 – дата

В 2025 году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа — именно на эту дату приходится Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа по новоюлианскому календарю, которым пользуется Православная церковь Украины.

По старому стилю, Ореховый Спас праздновали 29 августа.

Ореховый Спас 2025 – история праздника

В церковной традиции этот день посвящен Переносу Нерукотворного образа Спасителя из Эдесы в Константинополь. Икона, по преданию, возникла чудесным образом – когда Христос вытер лицо полотенцем, и на нем остался Его лик.

Этот образ считается одним из первых изображений Иисуса и символизирует Его присутствие рядом с людьми.

Ореховый Спас также называют Хлебным, потому что в этот день выпекают первый хлеб из нового урожая. Другое название – Полотняный (Холщовый) Спас – в древности именно в этот день устраивали ярмарки тканей.

Кроме религиозного значения, у праздника есть еще несколько трактовок – это день благодарности за плоды земли и символическое завершение лета.

Ореховый Спас 2025 – традиции

Примечательно, что в украинской традиции не существовало отдельного культа освящения орехов. Этот ритуал бытовал преимущественно в русской церковной практике.

Украинцы же этот день больше связывали с завершением лета, сбором поздних фруктов, сушкой орехов, приготовлением первого хлеба из нового зерна.

Вот приметы, связанные с урожаем орехов, были:

Орехов много – зима будет холодной.

Если первый орех твердый и вкусный – год будет удачным.

В этот день нельзя ссориться, потому что урожай испортится.

Если в доме в этот день пахнет свежим хлебом – будет достаток на целый год.

