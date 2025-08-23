С Днем флага Украины 2025: слова, которые вдохновляют и объединяют
День Государственного флага Украины ежегодно отмечается 23 августа. Этот праздник символизирует борьбу, достоинство и свободу украинского народа, ведь сине-желтый флаг стал олицетворением единства и силы нации.
Традиция чествовать украинский флаг берет свое начало с 2004 года, когда дата была официально закреплена указом президента. С тех пор этот день стал важным поводом для каждого украинца вспомнить о преемственности государственных традиций и о тех, кто боролся за право поднимать наш двухцветный флаг над свободной землей.
23 августа украинцы поздравляют друг друга с Днем флага Украины и украшают дома и улицы сине-желтым знаменем. Чтобы вы могли сказать несколько важных слов всем родным и близким, Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем флага 2025 в картинках, стихах и прозе.
День флага Украины 2025 – поздравления в картинках
Эти яркие открытки помогут выразить искреннее уважение и гордость за украинский флаг.
День флага Украины 2025 – поздравления в стихах
Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
***
Синій, як море, як день, золотий –
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний. (Олександр Олесь)
***
З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він – символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
***
Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом – українці йдуть!
День флага Украины 2025 – поздравление в прозе
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть сине-желтый флаг всегда развевается над нашими городами и селами, символизируя силу, достоинство и независимость. Желаю мира, единства и непоколебимой веры в победу! Пусть каждый день приносит гордость за то, что мы – украинцы!
***
С Днем флага Украины! Этот символ свободы и единства напоминает нам о мужестве наших защитников, о стремлении к свободе и счастливому будущему. Пусть сине-желтые цвета вдохновляют на добрые дела, дарят силы преодолевать трудности и объединяют всех украинцев в общей мечте – жить в свободной, процветающей стране!
***
Искренне поздравляю с Днем Государственного флага! Этот праздник напоминает, что наша сила – в общей памяти, в традициях и верности Украине. Пусть над каждым домом гордо развевается наш флаг, наполняя сердца уверенностью, верой и любовью. Желаю, чтобы каждый украинец чувствовал защиту и вдохновение под сине-желтыми цветами!
***
С Днем флага Украины! Синий и желтый – это не просто цвета, это символы нашего неба и земли, веры и силы, свободы и труда. Пусть флаг всегда будет путеводной звездой для каждого украинца, напоминая о выдержке и непокорности народа. Желаю мира, благополучия и несокрушимой веры в лучшее будущее!
***
Поздравляю с праздником Государственного флага Украины! Это день, когда сердце каждого украинца бьется в унисон с родной землей. Пусть сине-желтый флаг вдохновляет на новые свершения, объединяет поколения и придает уверенности в нашей победе. Желаю всем сил, единства и гордости за свою страну!