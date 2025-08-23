День Государственного флага Украины ежегодно отмечается 23 августа. Этот праздник символизирует борьбу, достоинство и свободу украинского народа, ведь сине-желтый флаг стал олицетворением единства и силы нации.

Традиция чествовать украинский флаг берет свое начало с 2004 года, когда дата была официально закреплена указом президента. С тех пор этот день стал важным поводом для каждого украинца вспомнить о преемственности государственных традиций и о тех, кто боролся за право поднимать наш двухцветный флаг над свободной землей.

23 августа украинцы поздравляют друг друга с Днем флага Украины и украшают дома и улицы сине-желтым знаменем. Чтобы вы могли сказать несколько важных слов всем родным и близким, Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем флага 2025 в картинках, стихах и прозе.

День флага Украины 2025 – поздравления в картинках

Эти яркие открытки помогут выразить искреннее уважение и гордость за украинский флаг.

День флага Украины 2025 – поздравления в стихах

Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

Синій, як море, як день, золотий –

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний. (Олександр Олесь)

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він – символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом – українці йдуть!

День флага Украины 2025 – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть сине-желтый флаг всегда развевается над нашими городами и селами, символизируя силу, достоинство и независимость. Желаю мира, единства и непоколебимой веры в победу! Пусть каждый день приносит гордость за то, что мы – украинцы!

***

С Днем флага Украины! Этот символ свободы и единства напоминает нам о мужестве наших защитников, о стремлении к свободе и счастливому будущему. Пусть сине-желтые цвета вдохновляют на добрые дела, дарят силы преодолевать трудности и объединяют всех украинцев в общей мечте – жить в свободной, процветающей стране!

***

Искренне поздравляю с Днем Государственного флага! Этот праздник напоминает, что наша сила – в общей памяти, в традициях и верности Украине. Пусть над каждым домом гордо развевается наш флаг, наполняя сердца уверенностью, верой и любовью. Желаю, чтобы каждый украинец чувствовал защиту и вдохновение под сине-желтыми цветами!

***

С Днем флага Украины! Синий и желтый – это не просто цвета, это символы нашего неба и земли, веры и силы, свободы и труда. Пусть флаг всегда будет путеводной звездой для каждого украинца, напоминая о выдержке и непокорности народа. Желаю мира, благополучия и несокрушимой веры в лучшее будущее!

***

Поздравляю с праздником Государственного флага Украины! Это день, когда сердце каждого украинца бьется в унисон с родной землей. Пусть сине-желтый флаг вдохновляет на новые свершения, объединяет поколения и придает уверенности в нашей победе. Желаю всем сил, единства и гордости за свою страну!

