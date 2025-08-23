З Днем прапора України 2025: слова, що надихають та об’єднують

День Державного прапора України щороку відзначають 23 серпня. Це свято символізує боротьбу, гідність і свободу українського народу, адже синьо-жовтий стяг став уособленням єдності та сили нації.

Традиція вшановувати український прапор бере початок із 2004 року, коли дату офіційно закріпили указом президента. Відтоді цей день став важливою нагодою для кожного українця згадати про тяглість державних традицій та про тих, хто виборював право підіймати наш двоколор над вільною землею.

23 серпня українці вітають одне одного з Днем прапора України й прикрашають оселі та вулиці синьо-жовтими стягами. Щоби ви могли сказати кілька важливих слів усім рідним та близьким, Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем прапора 2025 у картинках, віршах і прозі.

Зараз дивляться

День прапора України 2025 – привітання у картинках

Ці яскраві листівки допоможуть висловити щиру повагу й гордість за український прапор.

День прапора України 2025 – привітання у віршах

Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

***

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний. (Олександр Олесь)

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він – символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом – українці йдуть!

День прапора України 2025 – привітання у прозі

Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай синьо-жовтий стяг завжди майорить над нашими містами й селами, символізуючи силу, гідність і незалежність. Бажаю миру, єдності та непохитної віри у перемогу! Хай кожен день приносить гордість за те, що ми – українці!

***

З Днем прапора України! Цей символ свободи та єдності нагадує нам про мужність наших захисників, про прагнення до волі й щасливого майбутнього. Нехай синьо-жовті кольори надихають на добрі справи, дарують сили долати труднощі й об’єднують усіх українців у спільній мрії – жити у вільній, квітучій країні!

***

Щиро вітаю з Днем Державного прапора! Це свято нагадує, що наша сила – у спільній пам’яті, у традиціях і вірності Україні. Хай над кожним домом гордо майорить наш стяг, наповнюючи серця впевненістю, вірою й любов’ю. Бажаю, щоб кожен українець відчував захист і натхнення під синьо-жовтими кольорами!

***

З Днем прапора України! Синій та жовтий – це не просто кольори, це символи нашого неба й землі, віри та сили, свободи й праці. Хай прапор завжди буде дороговказом для кожного українця, нагадуючи про витримку і нескореність народу. Бажаю миру, добробуту й незламної віри в краще майбутнє!

***

Вітаю зі святом Державного прапора України! Це день, коли серце кожного українця б’ється в унісон із рідною землею. Нехай синьо-жовтий стяг надихає на нові звершення, об’єднує покоління і додає впевненості в нашій перемозі. Бажаю всім сил, єдності й гордості за свою країну!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.