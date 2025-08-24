Любіть Україну: звезды ICTV и СТБ вспомнили себя в 1991 году и заглянули в будущее

Главное Ко Дню Независимости ведущие ICTV и СТБ ответили на два вопроса.

Телезвезды подумали, что бы нынешние они сказали себе в 1991 году.

Ведущие назвали критерии, которые сделают Украину окончательно свободным государством.

Ко Дню Независимости ведущие телеканалов ICTV и СТБ поделились личными размышлениями о прошлом и будущем Украины.

Они вспомнили себя в 1991-м – в год, когда Украина провозгласила независимость, и дали совет себе тогдашнему, как следовало бы жить в свободном государстве, которое в то время только начинало свой путь.

Также участники нашего импровизированного опроса мысленно заглянули в 2050 год и подумали, что в нем убедило бы их, что Украина наконец-то по-настоящему свободна.

Сейчас смотрят

Вячеслав Цымбалюк

Ведущий Фактов ICTV Вячеслав Цымбалюк признался, что требовал бы от себя юного более радикальной украинизации и патриотизма.

– Не доверять России и всему российскому, а отдавать предпочтение украинскому. И пропагандировать это. В 90-е это было бы трудно, особенно в таком городе, как Кривой Рог. Но, учитывая войну, это было необходимо делать тогда, – понимает теперь Вячеслав.

Он добавил, что за 25 лет хотел бы видеть Украину без коррупции. Потому что именно это, по его мнению, больше всего отдаляет нас от Европы.

– От мелких “бытовых” взяток на уровне обычных граждан и до масштабных схем чиновников “наверху”. Возможно, 25 лет для этого будет мало. Но двигаться к этому мы должны уже сейчас, – убежден Цымбалюк.

Анастасия Мазур

Ведущая Фактов ICTV Анастасия Мазур посоветовала бы себе подготовиться к испытаниям, через которые придется пройти вместе со всей страной.

– Будет трудно, но не будет стыдно, и ты будешь гордиться своим гражданством. А еще я бы посоветовала себе лучше учить историю, чтобы понимать контекст, и запретила бы себе говорить на русском и потреблять русскоязычный контент, – поделилась Анастасия.

Телеведущая считает, что для свободной жизни в Украине должна исчезнуть угроза со стороны РФ и произойти изменения внутри нашего государства.

По мнению Анастасии Мазур, украинцам предстоит преодолеть распри, перестать терпеть коррупцию, избавиться от комплекса неполноценности, беречь национальную идентичность, любить страну и себя в ней.

Орест Дрималовский

Ведущий Вікна-новини на СТБ, а ныне пресс-секретарь Минобороны Орест Дрималовский считает, что ему повезло. Ведь он родился уже в независимой Украине и не помнит тяжелых 90-х.

– Но что бы я сказал себе, зная, что нас всех ждет впереди? Сложно сказать. Я бы пожелал себе отваги. Потому что быть украинцем – это осознанный выбор, который требует больших усилий над собой. Но этот выбор вырастает из глубокой любви – к нашим людям, нашим городам и селам, к нашей богатой культуре, – рассуждает Орест.

Он также посоветовал бы маленькому себе быть более открытым к миру, но исследовать прежде всего свое. Дрималовский не считает, что украинцам следует ждать аж до 2050 года, чтобы сказать, что мы действительно свободны. Ведь мы и в войну можем осознать это.

– Мы свободны поступать так, как считаем нужным. Украинцы – достаточно взрослая нация, которая действительно знает цену своей свободе. И как бы ни было сложно в этом турбулентном мире, мы сохраняем свою уникальную устойчивость и не отказываемся от собственных ценностей. Я почему-то уверен, что и в далеком будущем мы как нация не исчезнем, – убежден военный.

Елена Фроляк

Ведущая и руководительница Фактов ICTV Елена Фроляк пожелала бы юной себе хорошо выучить английский, чтобы сейчас не комплексовать из-за непонимания чего-то.

– Очень себя ругаю, что отнеслась к этому не очень серьезно в молодости, свободное владение английским языком именно в моей профессии – ключ ко многим дверям, трибунам, медиа, – резюмирует Фроляк.

Вот для будущего у Елены гораздо больше предложений: от офиса Google или Amazon на Паньковской до пожизненного приговора для Путина, вынесенного Гаагским трибуналом.

Андрей Ковальский

В 1991 году ведущему Факты. Спорт на ICTV Андрею Ковальскому было десять лет. Тогда он сказал бы себе не полагаться только на взрослых.

– На твое поколение тоже выпадет борьба за независимость. Не подписывайте никаких соглашений, которые оставляют Украину зависимой от российского газа. Не пускайте российскую пропаганду и не позволяйте учителям преподавать по советским учебникам, потому что именно эти мелочи стали теми трещинами, через которые враг снова пролез в наш дом, – обратился бы Андрей к Андрюше.

В 2050-м ведущий хотел бы видеть Украину, которая не просто выстояла, но и стала примером. Он мечтает, чтобы Крым и Донбасс вернулись домой, на границах стояла наша армия, а Россия превратилась во множество независимых государств.

Юлия Сеник

Ведущая Фактов ICTV Юлия Сеник в 1991-м была совсем маленькой. Впрочем, сейчас осознает, какой трудный путь пришлось пройти Украине с начала своей новой независимости.

– Экономический кризис, коррупция, Майданы, война. Мы потеряли Крым. Мы удержали Киев, мы платим за свободу кровью на передовой и в каждом городе, куда прилетают ракеты. Как говорил дедушка: независимость – не дар, а ответственность и обязанность перед теми, кто жил, боролся и погиб. Это не праздник, это ежедневная борьба – с врагом и с теми, кто торгует нашей свободой, – убеждена Юлия.

Ведущая считает, что почувствовать настоящую свободу мы сможем только тогда, когда украинские дети будут знать о колониальном и оккупационном прошлом Украины только из учебников истории. Когда украинцы больше никогда не будут измерять цену независимости в потерянных жизнях, мечтает Юлия Сеник.

Вадим Карпьяк

Ведущий ICTV Вадим Карпьяк шутит, что посоветовал бы 14-летнему себе купить биткоин, как только криптовалюта появилась.

– Это было бы с моей стороны мудрым советом мне. Но, наверное, 14-летний я и слова такого не запомнил бы. Долго объяснять нужно было, что такое биткойн, цифровая валюта, интернет – 1991 год, камон! – размышляет Вадим.

Свободная страна у Карпьяка ассоциируется с отсутствием шуток из старой советской киноклассики и советских мемов.

– Это показало бы, что мы создали свою достаточно сильную культурную среду, чтобы мемами в Украине становились либо мировые какие-то мемы, либо мемы на базе украинской культуры, кино, песен, спектаклей, книг. Вот это бы мне показало, что мы действительно уже свободны от этого тяготения, которое все еще сидит во многих головах и понемногу пускает метастазы, – подытожил ведущий.

Оксана Гутцайт

Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт также имеет совет для себя образца 1991 года.

– Не слушать историю, которой нас пичкали и учили в советские времена в школах, а раньше изучать свою настоящую историю, свою настоящую страну и раньше переходить на украинский язык и на все украинское, – сказала бы себе Оксана.

Свободная же страна для ведущей ассоциируется с отсутствием коррупции.

– Тогда бы мы были на самом деле самой богатой, самой сильной, самой яркой страной мира, – уверена Гутцайт.

Петр Демьянчук

Ведущий Фактов ICTV Петр Демьянчук посоветовал бы молодому себе быть более общественно и политически активным.

– И больше вкладывать сил в просвещение общества, чтобы выбор того времени, я о президентских выборах, был другим, – предполагает Демьянчук.

Вот в 2050 год ведущий не заглядывает, но с улыбкой говорит, что хочет, чтобы где-то глубоко в недрах нашей земли были спрятаны пару ядерных систем.

Татьяна Высоцкая

Ведущая Вікна-новини на СТБ Татьяна Высоцкая встретила 1991 год уже подростком. Она только пыталась понять, что происходит.

– Впрочем, если бы мне сказали, что я буду работать над сценарием о диссиденте и поэте Стусе и в этом контексте буду иметь честь общаться с автором Акта о Независимости Левком Лукьяненко – это бы меня укрепило, – говорит ведущая.

Татьяна Высоцкая не скрывает, что все эти годы мечтала и мечтает о правовом государстве и зрелом обществе.

– Пока это действительно из разряда мечтаний, ведь путь взросления всегда долог. Поэтому пусть будет еще одно изменение – у наших границ образуется много мелких феодальных постимперских стран, которые бы смотрели с восторгом на более успешную Украину! – желает Высоцкая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.