Любіть Україну: зірки ICTV та СТБ згадали себе у 1991 році та зазирнули у майбутнє

Головне До Дня Незалежності ведучі ICTV та СТБ дали відповіді на два питання.

Телезірки поміркували, що б нинішні вони сказали собі у 1991 році.

Ведучі назвали критерії, що зроблять Україну остаточно вільною державою.

До Дня Незалежності ведучі телеканалів ICTV та СТБ поділилися особистими роздумами про минуле й майбутнє України.

Вони згадали себе у 1991-му – у рік, коли Україна проголосила незалежність, й дати пораду собі тодішньому, як варто було б жити у вільній державі, що тоді лише починала свій шлях.

Також учасники нашого імпровізованого опитування уявно зазирнули у 2050 рік та поміркували, що в ньому переконало б їх, що Україна нарешті по-справжньому вільна.

Зараз дивляться

Вʼячеслав Цимбалюк

Ведучий Фактів ICTV Вʼячеслав Цимбалюк зізнався, що вимагав би від себе юного більш радикальної українізації та патріотизму.

– Не довіряти Росії та всьому російському, а віддавати перевагу українському. І пропагувати це. В 90-ті це було б важко, особливо у такому місті, як Кривий Ріг. Але, з огляду на війну, це було необхідно робити тоді, – розуміє тепер Вʼячеслав.

Він додав, що за 25 років хотів би бачити Україну без корупції. Бо саме це, на його думку, найбільше віддаляє нас від Європи.

– Від дрібненьких “побутових” хабарів на рівні звичайних громадян до масштабних схем чиновників “нагорі”. Можливо, 25 років для цього буде замало. Але рухатися до цього ми повинні вже зараз, – переконаний Цимбалюк.

Анастасія Мазур

Ведуча Фактів ICTV Анастасія Мазур порадила б собі приготуватися до випробувань, крізь які доведеться пройти разом з усією країною.

– Буде важко, але не буде соромно, і ти пишатимешся своїм громадянством. А ще я б порадила собі краще вчити історію, щоби розуміти контекст, і заборонила б собі говорити російською та споживати російськомовний контент, – поділилася Анастасія.

Телезірка вважає, що для вільного життя в Україні мають зникнути загрози з боку РФ та відбутися зміни усередині нашої держави.

На думку Анастасії Мазур, українцям належить подолати чвари, припинити толерувати корупцію, позбутися комплексу меншовартості, плекати національну ідентичність, любити країну і себе в ній.

Орест Дрималовський

Ведучий Вікна-новини на СТБ, а нині речник Міноборони Орест Дрималовський вважає, що йому пощастило. Адже він народився вже у незалежній Україні та не памʼятає важких 90-х.

– Але що б я сказав собі, знаючи, що нас усіх чекає попереду? Складно сказати. Я б побажав собі відваги. Бо бути українцем – це усвідомлений вибір, який потребує великих зусиль над собою. Але цей вибір виростає з глибокої любові до наших людей, наших міст і сіл, до нашої багатої культури, – міркує Орест.

Він також порадив би малому собі бути відкритішим до світу, але досліджувати насамперед своє. Дрималовський не вважає, що українцям слід чекати аж 2050-го, щоб сказати, що ми справді вільні. Адже ми й у війну можемо усвідомити це.

– Ми вільні чинити так, як вважаємо за потрібне. Українці – достатньо доросла нація, яка справді знає ціну своєї свободи. І як би не було складно у цьому турбулентному світі, ми зберігаємо свою унікальну стійкість і не відмовляємось від власних цінностей. Я чомусь впевнений, що і в далекому майбутньому ми як нація не зникнемо, – переконаний військовий.

Олена Фроляк

Ведуча і керівниця Фактів ICTV Олена Фроляк побажала б юній собі добре вивчити англійську, щоби зараз не комплексувати через нерозуміння чогось.

– Дуже себе картаю, що поставилась до цього не дуже серйозно замолоду, вільна англійська саме у моїй професії – ключ до багатьох дверей, трибун, медіа, – резюмує Фроляк.

От для майбутнього в Олени набагато більше пропозицій: від офісу Google чи Amazon на Паньківській до довічного вироку для Путіна, винесеного Гаазьким трибуналом.

Андрій Ковальський

У 1991-му ведучому Фактів. Спорт на ICTV Андрію Ковальському було десять років. Тоді він сказав би собі не покладатися лише на дорослих.

– На твоє покоління теж випаде боротьба за незалежність. Не підписуйте жодних угод, які залишають Україну залежною від російського газу. Не пускайте російську пропаганду і не дозволяйте вчителям викладати за радянськими підручниками, бо саме ці дрібниці стали тими тріщинами, через які ворог знову проліз у наш дім, – звернувся б Андрій до Андрійка.

У 2050-му ведучий хотів би бачити Україну, що не просто вистояла, а й стала прикладом. Він мріє, щоби Крим і Донбас повернулися додому, на кордонах стояла наша армія, а Росія перетворилася на багато незалежних держав.

Юлія Сеник

Ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник у 1991-му була зовсім малою. Втім, зараз усвідомлює, який важкий шлях належало пройти Україні від початку своєї нової незалежності.

– Економічна криза, корупція, Майдани, війна. Ми втратили Крим. Ми втримали Київ, ми платимо за свободу кров’ю на передовій та в кожному місті, куди прилітають ракети. Як казав дідусь: незалежність – не дар, а відповідальність та обов’язок перед тими, хто жив, боровся і загинув. Це не свято, це щоденна боротьба – з ворогом і з тими, хто торгує нашою свободою, – переконана Юлія.

Ведуча вважає, що відчути справжню свободу ми зможемо лише тоді, коли українські діти знатимуть про колоніальне й окупаційне минуле України лише з підручників історії. Коли українці більше ніколи не вимірюватимуть ціну незалежності у втрачених життях, мріє Юлія Сеник.

Вадим Карпʼяк

Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк жартує, що порадив би 14-річному собі купити біткоїн, щойно криптовалюта зʼявилася.

– Це б з мого боку було мудрою порадою мені. Але, напевно, 14-річний я і слова б такого не запам’ятав. Довго пояснювати треба було, що таке біткоїн, цифрова валюта, інтернет – 1991-й рік, камон! – поміркував Вадим.

Вільна країна у Карпʼяка асоціюється з відсутністю жартів зі старої радянської кінокласики та радянських мемів.

– Це показало б, що ми створили своє достатньо сильне культурне середовище, щоб мемами в Україні ставали або світові якісь меми, або меми на базі української культури, кіно, пісень, вистав, книжок. Оце б мені показало, що ми справді вже вільні від цієї тяглості, яка все ще сидить у багатьох головах і трошки пускає метастази, – підсумував ведучий.

Оксана Гутцайт

Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт також має пораду для себе зразка 1991 року.

– Не слухати історію, яку у нас пхали та якої навчали в радянські часи в школах, а раніше вивчати свою справжню історію, свою справжню країну і раніше переходити на українську мову і на все українське, – сказала б собі Оксана.

Вільна ж країна для ведучої асоціюється з відсутністю корупції.

– Тоді б ми були насправді найбагатшою, найсильнішою, найяскравішою країною світу, – впевнена Гутцайт.

Петро Демʼянчук

Ведучий Фактів ICTV Петро Демʼянчук порадив би молодому собі бути більш суспільно і політично активним.

– І більше вкладати сил у просвітлення суспільства, щоб вибір того часу, я про президентські вибори, був іншим, – припускає Демʼянчук.

От у 2050 рік ведучий не зазирає, але з посмішкою каже, що хоче, щоб десь глибоко у надрах нашої землі були сховані кілька ядерних систем.

Тетяна Висоцька

Ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька застала 1991 рік вже підлітком. Вона лише силувалася осягнути, що відбувається.

– А втім, якщо б мені сказали, що я працюватиму над сценарієм про дисидента і поета Стуса і в цьому контексті матиму честь спілкування з автором Акту про Незалежність Левком Лукʼяненком – це б мене зміцнило, – каже ведуча.

Тетяна Висоцька не приховує, що всі ці роки мріяла і мріє про правову державу і зріле суспільство.

– Поки це справді з розряду мрій, адже шлях дорослішання завжди довгий. Тому нехай буде інша одна зміна – біля наших кордонів утвориться багато дрібних феодальних постімперських країнок, які б дивилися запопадливо на успішнішу Україну! – бажає Висоцька.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.