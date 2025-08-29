Сегодня, 29 августа, украинцы чтят память защитников, отдавших жизнь за свободу и независимость государства. В основе этой даты – трагедия в Иловайске, случившаяся в этот день в 2014 году.

В мире 29 августа отмечают Международный день действий против ядерных испытаний, а также необычный праздник – День рождения мотоцикла.

Для верующих этот день связан с важным событием – Усекновением главы Святого пророка Иоанна Предтечи. В этот день соблюдают строгий пост в память о его мученической гибели.

Факты ICTV собрали главные события и традиции 29 августа – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и чего не стоит делать в этот день, а также – кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 29 августа 2025 года

На эту дату приходится Усекновение главы Святого пророка Иоанна Предтечи. Событие в церковном календаре установлено в память о мученической смерти великого пророка, 29 августа является одним из самых строгих дней года для верующих.

Иоанн Предтеча занимает особое место в христианской традиции – после Богоматери он почитается выше всех святых. Именно Предтеча предсказал пришествие Спасителя и крестил Иисуса Христа в Иордане. Однако за смелое обличение грехов царя Ирода Антипы и его жены Иродиады Иоанн был заключен в тюрьму.

Во время пира падчерица Ирода Саломия по наущению матери попросила в награду голову Иоанна Крестителя. Царь приказал казнить пророка.

В этот день верующие соблюдают строгий пост: воздерживаются от мяса, рыбы, молочных продуктов и алкоголя.

Какой сегодня, 29 августа 2025 года, день в Украине

29 августа украинцы отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность государства. Памятная дата установлена в 2019 году в честь героев, павших во время Иловайской трагедии.

Символом этого дня стал цветок подсолнуха – ведь именно они покрывали поля под Иловайском в августе 2014 года, когда российские оккупационные войска убили 366 украинских военных и 429 – ранили.

Кто празднует день ангела 29 августа 2025 года

Сегодня свои именины отмечают мужчины с именем Иван. Это имя имеет библейское происхождение и переводится с древнееврейского как “Бог милостивый”.

Оно стало одним из самых распространенных в мире, ведь его носили святые, пророки и известные деятели разных эпох. В частности, и Иоанн Предтеча, которого вспоминают в этот день.

Что нельзя делать 29 августа 2025 года

Употреблять мясо, рыбу, молочные продукты и алкоголь – в этот день действует строгий пост.

Резать круглые овощи или фрукты, хлеб – это считается символическим запретом из-за воспоминания об Усекновении главы Иоанна Крестителя.

Использовать острые инструменты – топор, нож или лопату.

Выбрасывать хлеб в любой форме, чтобы не навлечь бедность.

Что можно делать сегодня

29 августа стоит провести в покое и молитве, посвятив время духовным практикам и внутреннему очищению.

День подходит для научной и исследовательской работы, умственных занятий, дыхательных упражнений и медитаций.

Хорошей традицией является посещение храма, зажжение свечи за павших воинов, а также помощь ближним.

Этот день удачен для занятий омолаживающими практиками — массажем, ароматерапией, упражнениями на восстановление сил. Интуиция сегодня особенно обострена, поэтому стоит прислушиваться к внутренним ощущениям и работать с собственными мыслями и словами.

Народные приметы на 29 августа 2025 года

Если идет дождь — осень будет мокрой.

Солнечный день предвещает теплую и продолжительную осень.

Много рябины — жди суровую зиму.

Холодный ветер — к ранним заморозкам.

Гром к вечеру — к теплой осени.

Много паутины — осень будет длинной и ясной.

