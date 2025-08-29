Сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам’ять захисників, які віддали життя за свободу та незалежність держави. В основі цієї дати – трагедія в Іловайську, що сталася цього дня у 2014 році.

У світі 29 серпня відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також незвичне свято – День народження мотоцикла.

Для вірян цей день пов’язаний з важливою подією – Усікновенням голови Святого пророка Івана Предтечі. Цього дня дотримуються суворого посту на згадку про його мученицьку загибель.

Факти ICTV зібрали головні події та традиції 29 серпня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і чого не варто робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 29 серпня 2025 року

На цю дату припадає Усікновення голови Святого пророка Івана Предтечі. Подію у церковному календарі встановлено на згадку про мученицьку смерть великого пророка, 29 серпня є одним із найсуворіших днів року для вірян.

Іван Предтеча посідає особливе місце в християнській традиції – після Богоматері він шанується найвище серед святих. Саме Предтеча передрік пришестя Спасителя та охрестив Ісуса Христа у Йордані. Однак за сміливе викриття гріхів царя Ірода Антипи та його дружини Іродіади Іван був ув’язнений.

Під час бенкету падчерка Ірода Саломія за намовою матері попросила як нагороду голову Івана Хрестителя. Цар наказав стратити пророка.

Цього дня віряни дотримуються суворого посту: утримуються від м’яса, риби, молочних продуктів та алкоголю.

Який сьогодні, 29 серпня 2025 року, день в Україні

29 серпня українці відзначають День пам’яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави. Пам’ятну дату встановлено у 2019 році на вшанування героїв, полеглих під час Іловайської трагедії.

Символом цього дня стала квітка соняшника – адже саме вони вкривали поля під Іловайськом у серпні 2014 року, коли російські окупаційні війська вбили 366 українських військових і 429 – поранили.

Хто святкує день ангела 29 серпня 2025 року

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки з іменем Іван. Це ім’я має біблійне походження і перекладається з давньоєврейської як “Бог милостивий”.

Воно стало одним із найпоширеніших у світі, адже його носили святі, пророки та відомі діячі різних епох. Зокрема, й Іван Предтеча, якого згадують цього дня.

Що не можна робити 29 серпня 2025 року

Вживати м’ясо, рибу, молочні продукти та алкоголь – цього дня діє суворий піст.

Різати круглі овочі чи фрукти, хліб – це вважається символічною забороною через спомин про Усікновення голови Івана Хрестителя.

Використовувати гострі інструменти – сокиру, ніж чи лопату.

Викидати хліб у будь-якій формі, аби не накликати бідність.

Що можна робити сьогодні

29 серпня варто провести в спокої й молитві, присвятивши час духовним практикам і внутрішньому очищенню.

День підходить для наукової та дослідницької роботи, розумових занять, дихальних вправ та медитацій.

Доброю традицією є відвідування храму, запалення свічки за полеглих воїнів, а також допомога ближнім.

Цей день вдалий для занять омолоджувальними практиками — масажем, аромотерапією, вправами на відновлення сил. Інтуїція сьогодні особливо загострена, тому варто прислухатися до внутрішніх відчуттів і працювати з власними думками та словами.

Народні прикмети на 29 серпня 2025 року

Якщо йде дощ — осінь буде мокрою.

Сонячний день віщує теплу й тривалу осінь.

Багато горобини — чекай на сувору зиму.

Холодний вітер — до ранніх заморозків.

Грім до вечора — на теплу осінь.

Багато павутиння — осінь буде довгою і ясною.

