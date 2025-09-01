Первого сентября в Украине традиционно отмечают День знаний – праздник начала нового учебного года.

Это время, когда школьники и студенты возвращаются к занятиям, а учителя и преподаватели встречают своих учеников после летних каникул. В этот день принято делиться искренними словами поддержки и посылать теплые пожелания.

Факты ICTV собрали подборку поздравлений с Днем знаний 2025 в стихах и картинках, чтобы вы могли поздравить родных, друзей и коллег с праздником.

Сейчас смотрят

День знаний 2025 – поздравления в открытках

Отправьте эти изображения тем, кто сегодня празднует начало учебного года.

День знаний 2025 – поздравления в стихах

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок –

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

***

Золотая осень

Вновь приходит к нам,

Открывает школа

Дверь ученикам.

Вам желаем знаний,

Мудрость обрести,

Дружбой наслаждаться,

Весело расти.

Новый год учебный

Радость пусть несет,

Новые уменья

Каждый обретет!

***

Сегодня первый школьный день –

Старт новых знаний и свершений,

Для жизни важная ступень,

Не без волнительных мгновений.

Вас ждет прекрасная пора:

Учителя, друзья, уроки.

Так мимолетна и быстра

Она на жизненной дороге.

***

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.

Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

***

Днем знаний, с 1 Сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где все таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

Украинские дети продолжают учиться, несмотря на войну и воздушные тревоги. Пусть этот учебный год станет победным во всех смыслах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.