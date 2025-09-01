День знаний 2025: подборка открыток и поздравлений в стихах
Первого сентября в Украине традиционно отмечают День знаний – праздник начала нового учебного года.
Это время, когда школьники и студенты возвращаются к занятиям, а учителя и преподаватели встречают своих учеников после летних каникул. В этот день принято делиться искренними словами поддержки и посылать теплые пожелания.
Факты ICTV собрали подборку поздравлений с Днем знаний 2025 в стихах и картинках, чтобы вы могли поздравить родных, друзей и коллег с праздником.
День знаний 2025 – поздравления в открытках
Отправьте эти изображения тем, кто сегодня празднует начало учебного года.
День знаний 2025 – поздравления в стихах
Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок –
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.
Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!
***
Золотая осень
Вновь приходит к нам,
Открывает школа
Дверь ученикам.
Вам желаем знаний,
Мудрость обрести,
Дружбой наслаждаться,
Весело расти.
Новый год учебный
Радость пусть несет,
Новые уменья
Каждый обретет!
***
Сегодня первый школьный день –
Старт новых знаний и свершений,
Для жизни важная ступень,
Не без волнительных мгновений.
Вас ждет прекрасная пора:
Учителя, друзья, уроки.
Так мимолетна и быстра
Она на жизненной дороге.
***
Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
***
Днем знаний, с 1 Сентября!
Открыла дверь родная школа,
В мир увлекательный маня,
Где все таинственно и ново.
Так пусть летит учебный год
Без неудач и преткновений,
Пусть каждый для себя найдет
Клад ценных знаний и умений!
Украинские дети продолжают учиться, несмотря на войну и воздушные тревоги. Пусть этот учебный год станет победным во всех смыслах.