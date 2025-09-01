Першого вересня в Україні традиційно відзначають День знань – свято початку нового навчального року.

Це час, коли школярі й студенти повертаються до занять, а вчителі та викладачі зустрічають своїх учнів після літніх канікул. У цей день заведено ділитися щирими словами підтримки та надсилати теплі побажання.

Факти ICTV зібрали добірку привітань з Днем знань 2025 у віршах і картинках, щоб ви могли привітати рідних, друзів і колег зі святом.

День знань 2025 – привітання в листівках

Надішліть ці зображення тим, хто сьогодні святкує початок навчального року.

День знань 2025 – привітання у віршах

Вітаю щиро вас з Днем знань!

Бажаю здійснення бажань.

Все розуміти із пів слова,

І легко вчити інші мови.

Нехай жага до знань не згасне.

Хай будуть гаджети сучасні.

Ведуть нехай до перемоги

Розумні й мудрі педагоги!

***

З Днем знань вітаю вас сердечно!

Знання – це світло, пам`ятайте.

Хай воно сяє безкінечно!

Завзято все нове вивчайте!

Старт ми навчальному процесу

Даємо разом, тож до справи!

Знання – це й є двигун прогресу.

Досягнень, миру всім та слави!

***

Вітаю вас щиро сьогодні з Днем знань,

Натхнення бажаю та здійснень бажань,

Хай будуть легкими життєві дороги,

В навчанні чекають одні перемоги.

Цікавих моментів, вражень щасливих,

Удачі на уроках та більше позитиву!

***

Ось і літо промайнуло,

Школа кличе знову нас.

Щоб навчатися новому

Й пізнавати все навколо.

Хтось іде у перший клас,

Хтось – у випускний.

Хай всім в навчанні таланить,

Хай буде цінна кожна мить!

***

Золотавий вересень за парти кличе,

Повен він надій і сподівань,

Успіхів усім я у навчанні зичу,

Щиро вас вітаю із Днем знань!

Двері відкриває школа вам ласкаво —

Храм науки і ваш рідний дім,

Подорожей вам в країну знань цікавих

І оцінок гарних вам усім!

Українські діти продовжують навчатися попри війну та повітряні тривоги. Хай цей навчальний рік стане переможним в усіх сенсах.

