День знань 2025: добірка листівок та привітань у віршах
Першого вересня в Україні традиційно відзначають День знань – свято початку нового навчального року.
Це час, коли школярі й студенти повертаються до занять, а вчителі та викладачі зустрічають своїх учнів після літніх канікул. У цей день заведено ділитися щирими словами підтримки та надсилати теплі побажання.
Факти ICTV зібрали добірку привітань з Днем знань 2025 у віршах і картинках, щоб ви могли привітати рідних, друзів і колег зі святом.
День знань 2025 – привітання в листівках
Надішліть ці зображення тим, хто сьогодні святкує початок навчального року.
День знань 2025 – привітання у віршах
Вітаю щиро вас з Днем знань!
Бажаю здійснення бажань.
Все розуміти із пів слова,
І легко вчити інші мови.
Нехай жага до знань не згасне.
Хай будуть гаджети сучасні.
Ведуть нехай до перемоги
Розумні й мудрі педагоги!
***
З Днем знань вітаю вас сердечно!
Знання – це світло, пам`ятайте.
Хай воно сяє безкінечно!
Завзято все нове вивчайте!
Старт ми навчальному процесу
Даємо разом, тож до справи!
Знання – це й є двигун прогресу.
Досягнень, миру всім та слави!
***
Вітаю вас щиро сьогодні з Днем знань,
Натхнення бажаю та здійснень бажань,
Хай будуть легкими життєві дороги,
В навчанні чекають одні перемоги.
Цікавих моментів, вражень щасливих,
Удачі на уроках та більше позитиву!
***
Ось і літо промайнуло,
Школа кличе знову нас.
Щоб навчатися новому
Й пізнавати все навколо.
Хтось іде у перший клас,
Хтось – у випускний.
Хай всім в навчанні таланить,
Хай буде цінна кожна мить!
***
Золотавий вересень за парти кличе,
Повен він надій і сподівань,
Успіхів усім я у навчанні зичу,
Щиро вас вітаю із Днем знань!
Двері відкриває школа вам ласкаво —
Храм науки і ваш рідний дім,
Подорожей вам в країну знань цікавих
І оцінок гарних вам усім!
Українські діти продовжують навчатися попри війну та повітряні тривоги. Хай цей навчальний рік стане переможним в усіх сенсах.