Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки и День предпринимателя, который традиционно приходится на первое воскресенье сентября.

Эта дата также объединила ряд мировых событий – от Международного дня полицейского сотрудничества и Всемирного дня полевой эпидемиологии до Дня чистого воздуха для голубого неба и Дня распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна.

Для православных верующих 7 сентября связано с Предпраздником Рождества Пресвятой Богородицы – подготовительным днем к одному из величайших дванадесятых праздников, который церковь отмечает 8 сентября. Также в этот день вспоминают святого мученика Созонта.

Факты ICTV собрали все главные события 7 сентября – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 7 сентября 2025 года

На 7 сентября в православном календаре приходится Предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это подготовительный день к одному из самых больших праздников церковного года – Рождеству Божьей Матери, который отмечается 8 сентября. В это время в храмах совершаются особые богослужения и молитвы.

Также в этот день церковь вспоминает святого мученика Созонта, который жил в IV веке в Малой Азии. По преданию, он разбил языческого идола и раздал золото бедным. За это его подвергли пыткам и сожгли заживо.

Какой сегодня, 7 сентября 2025 года, день в Украине

В 2007 году в этот день был издан указ о создании управления военной разведки в составе Минобороны. С тех пор 7 сентября мы отмечаем День военной разведки Украины. Во время войны с Россией он приобрел особое значение, ведь роль разведчиков является определяющей для нацбезопасности и принятия стратегических решений.

В первое воскресенье сентября в Украине традиционно отмечается День предпринимателя. Этот праздник, установленный в 1999 году указом президента, призван подчеркнуть роль предпринимателей в развитии экономики. Именно они создают рабочие места, обеспечивают поступления в бюджет и стимулируют рост бизнес-среды в стране.

7 сентября в Украине празднуют День киберспорта. В 2020 году его официально признали видом спорта, что открыло путь к развитию профессиональных соревнований и поддержке игроков. За последние годы украинские команды громко заявили о себе на мировой арене. В Украине также проводятся национальные турниры, которые объединяют тысячи участников и подтверждают популярность киберспорта среди молодежи.

Кто празднует день ангела 7 сентября 2025 года

7 сентября свои именины отмечают обладатели следующих имен: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр и Степан.

Все, кто носит эти имена, сегодня получают поздравления от родных и друзей.

Что нельзя делать 7 сентября 2025 года

Ссориться, ругаться, провоцировать конфликты

Давать и брать деньги в долг.

Начинать новые дела, ремонты или строительство.

Ходить в лес с детьми.

Сплетничать, раскрывать чужие секреты, обсуждать других.

Дарить детям игрушки – считалось, что это навлечет несчастье.

Устраивать свадьбу или венчание – существовало поверье, что такой брак быстро распадется.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для подготовки к зиме: можно собирать урожай, сушить или солить грибы, консервировать овощи и делать запасы. Это также удачное время для сеяния озимых.

Полезно готовить блюда с луком – по поверьям, он приносит здоровье и защиту от болезней. Удачными считались поездки и покупки.

Астрологи советуют провести день спокойно и избегать конфликтов, а вместо этого посвятить время духовным практикам, чтению, музыке или посещению музея. Это также удачный момент для откровенных разговоров и душевного общения.

Народные приметы на 7 сентября 2025 года

Много шелухи на луке – зима будет суровой и морозной.

Журавли летят высоко и медленно – осень будет дождливой; низко – зима холодная.

Чистое небо – ожидается ветреная и холодная зима.

Если шишки растут низко – зима придет рано и будет морозной.

Росы утром нет – ждите непогоды.

Пауки плетут много паутины – погода останется теплой.

Если листья на вишнях долго держатся – зима будет мягкой.

