Какой праздник 7 сентября 2025 и почему сегодня не следует устраивать свадьбу
Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки и День предпринимателя, который традиционно приходится на первое воскресенье сентября.
Эта дата также объединила ряд мировых событий – от Международного дня полицейского сотрудничества и Всемирного дня полевой эпидемиологии до Дня чистого воздуха для голубого неба и Дня распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна.
Для православных верующих 7 сентября связано с Предпраздником Рождества Пресвятой Богородицы – подготовительным днем к одному из величайших дванадесятых праздников, который церковь отмечает 8 сентября. Также в этот день вспоминают святого мученика Созонта.
Факты ICTV собрали все главные события 7 сентября – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 7 сентября 2025 года
- Какой сегодня, 7 сентября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 7 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 7 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 7 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 7 сентября 2025 года
На 7 сентября в православном календаре приходится Предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это подготовительный день к одному из самых больших праздников церковного года – Рождеству Божьей Матери, который отмечается 8 сентября. В это время в храмах совершаются особые богослужения и молитвы.
Также в этот день церковь вспоминает святого мученика Созонта, который жил в IV веке в Малой Азии. По преданию, он разбил языческого идола и раздал золото бедным. За это его подвергли пыткам и сожгли заживо.
Какой сегодня, 7 сентября 2025 года, день в Украине
В 2007 году в этот день был издан указ о создании управления военной разведки в составе Минобороны. С тех пор 7 сентября мы отмечаем День военной разведки Украины. Во время войны с Россией он приобрел особое значение, ведь роль разведчиков является определяющей для нацбезопасности и принятия стратегических решений.
В первое воскресенье сентября в Украине традиционно отмечается День предпринимателя. Этот праздник, установленный в 1999 году указом президента, призван подчеркнуть роль предпринимателей в развитии экономики. Именно они создают рабочие места, обеспечивают поступления в бюджет и стимулируют рост бизнес-среды в стране.
7 сентября в Украине празднуют День киберспорта. В 2020 году его официально признали видом спорта, что открыло путь к развитию профессиональных соревнований и поддержке игроков. За последние годы украинские команды громко заявили о себе на мировой арене. В Украине также проводятся национальные турниры, которые объединяют тысячи участников и подтверждают популярность киберспорта среди молодежи.
Кто празднует день ангела 7 сентября 2025 года
7 сентября свои именины отмечают обладатели следующих имен: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр и Степан.
Все, кто носит эти имена, сегодня получают поздравления от родных и друзей.
Что нельзя делать 7 сентября 2025 года
- Ссориться, ругаться, провоцировать конфликты
- Давать и брать деньги в долг.
- Начинать новые дела, ремонты или строительство.
- Ходить в лес с детьми.
- Сплетничать, раскрывать чужие секреты, обсуждать других.
- Дарить детям игрушки – считалось, что это навлечет несчастье.
- Устраивать свадьбу или венчание – существовало поверье, что такой брак быстро распадется.
Что можно делать сегодня
День благоприятен для подготовки к зиме: можно собирать урожай, сушить или солить грибы, консервировать овощи и делать запасы. Это также удачное время для сеяния озимых.
Полезно готовить блюда с луком – по поверьям, он приносит здоровье и защиту от болезней. Удачными считались поездки и покупки.
Астрологи советуют провести день спокойно и избегать конфликтов, а вместо этого посвятить время духовным практикам, чтению, музыке или посещению музея. Это также удачный момент для откровенных разговоров и душевного общения.
Народные приметы на 7 сентября 2025 года
- Много шелухи на луке – зима будет суровой и морозной.
- Журавли летят высоко и медленно – осень будет дождливой; низко – зима холодная.
- Чистое небо – ожидается ветреная и холодная зима.
- Если шишки растут низко – зима придет рано и будет морозной.
- Росы утром нет – ждите непогоды.
- Пауки плетут много паутины – погода останется теплой.
- Если листья на вишнях долго держатся – зима будет мягкой.