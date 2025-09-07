Яке свято 7 вересня 2025 та чому сьогодні не слід влаштовувати весілля
Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День військової розвідки та День підприємця, який традиційно припадає на першу неділю вересня.
Ця дата також об’єднала низку світових подій – від Міжнародного дня поліцейського співробітництва та Всесвітнього дня польової епідеміології до Дня чистого повітря для блакитного неба й Дня поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена.
Для православних вірян 7 вересня пов’язане з Передсвятом Різдва Пресвятої Богородиці – підготовчим днем до одного з найбільших дванадесятих свят, яке церква відзначає 8 вересня. Також цього дня згадують святого мученика Созонта.
Факти ICTV зібрали всі головні події 7 вересня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 7 вересня 2025 року
- Який сьогодні, 7 вересня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 7 вересня 2025 року
- Що не можна робити 7 вересня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 7 вересня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 7 вересня 2025 року
На 7 вересня у православному календарі припадає Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Це підготовчий день до одного з найбільших свят церковного року – Різдва Божої Матері, яке відзначається 8 вересня. У цей час у храмах звершуються особливі богослужіння та молитви.
Також цього дня церква згадує святого мученика Созонта, який жив у IV столітті в Малій Азії. За переказами, він розбив язичницького ідола та роздав золото бідним. За це його піддали тортурам і спалили живцем.
Який сьогодні, 7 вересня 2025 року, день в Україні
У 2007 році цього дня було видано указ про створення управління військової розвідки у складі Міноборони. З того часу 7 вересня ми відзначаємо День військової розвідки України. Під час війни з Росією він набув особливого значення, адже роль розвідників є визначальною для нацбезпеки й ухвалення стратегічних рішень.
У першу неділю вересня в Україні традиційно відзначається День підприємця. Це свято, встановлене у 1999 році указом президента, покликане підкреслити роль підприємців у розвитку економіки. Саме вони створюють робочі місця, забезпечують надходження до бюджету та стимулюють зростання бізнес-середовища в країні.
7 вересня в Україні святкують День кіберспорту. У 2020 році його офіційно визнали видом спорту, що відкрило шлях до розвитку професійних змагань та підтримки гравців. За останні роки українські команди гучно заявили про себе на світовій арені. В Україні також проводяться національні турніри, які об’єднують тисячі учасників і підтверджують популярність кіберспорту серед молоді.
Хто святкує день ангела 7 вересня 2025 року
7 вересня свої іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро та Степан.
Усі, хто носить ці імена, сьогодні отримують вітання від рідних та друзів.
Що не можна робити 7 вересня 2025 року
- Сваритися, лихословити, провокувати конфлікти
- Давати та брати гроші в борг.
- Починати нові справи, ремонти чи будівництво.
- Ходити до лісу з дітьми.
- Пліткувати, розкривати чужі секрети, обговорювати інших.
- Дарувати дітям іграшки – вважалося, що це накличе нещастя.
- Влаштовувати весілля чи вінчання – існувало повір’я, що такий шлюб швидко розпадеться.
Що можна робити сьогодні
День сприятливий для підготовки до зими: можна збирати врожай, сушити чи солити гриби, консервувати овочі та робити запаси. Це також вдалий час для сіяння озимини.
Корисно готувати страви з цибулею – за повір’ями, вона приносить здоров’я та захист від хвороб. Вдалими вважалися поїздки та покупки.
Астрологи радять провести день спокійно й уникати конфліктів, натомість присвятити час духовним практикам, читанню, музиці чи відвідуванню музею. Це також вдалий момент для відвертих розмов і душевного спілкування.
Народні прикмети на 7 вересня 2025 року
- Багато лушпиння на цибулі – зима буде суворою і морозною.
- Журавлі летять високо й повільно – осінь буде дощовою; низько – зима холодна.
- Чисте небо – очікується вітряна й холодна зима.
- Якщо шишки ростуть низько – зима прийде рано й буде морозною.
- Роси вранці немає – чекайте негоди.
- Павуки плетуть багато павутиння – погода залишиться теплою.
- Якщо листя на вишнях довго тримається – зима буде м’якою.