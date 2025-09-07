Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День військової розвідки та День підприємця, який традиційно припадає на першу неділю вересня.

Ця дата також об’єднала низку світових подій – від Міжнародного дня поліцейського співробітництва та Всесвітнього дня польової епідеміології до Дня чистого повітря для блакитного неба й Дня поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена.

Для православних вірян 7 вересня пов’язане з Передсвятом Різдва Пресвятої Богородиці – підготовчим днем до одного з найбільших дванадесятих свят, яке церква відзначає 8 вересня. Також цього дня згадують святого мученика Созонта.

Факти ICTV зібрали всі головні події 7 вересня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 7 вересня 2025 року

На 7 вересня у православному календарі припадає Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Це підготовчий день до одного з найбільших свят церковного року – Різдва Божої Матері, яке відзначається 8 вересня. У цей час у храмах звершуються особливі богослужіння та молитви.

Також цього дня церква згадує святого мученика Созонта, який жив у IV столітті в Малій Азії. За переказами, він розбив язичницького ідола та роздав золото бідним. За це його піддали тортурам і спалили живцем.

Який сьогодні, 7 вересня 2025 року, день в Україні

У 2007 році цього дня було видано указ про створення управління військової розвідки у складі Міноборони. З того часу 7 вересня ми відзначаємо День військової розвідки України. Під час війни з Росією він набув особливого значення, адже роль розвідників є визначальною для нацбезпеки й ухвалення стратегічних рішень.

У першу неділю вересня в Україні традиційно відзначається День підприємця. Це свято, встановлене у 1999 році указом президента, покликане підкреслити роль підприємців у розвитку економіки. Саме вони створюють робочі місця, забезпечують надходження до бюджету та стимулюють зростання бізнес-середовища в країні.

7 вересня в Україні святкують День кіберспорту. У 2020 році його офіційно визнали видом спорту, що відкрило шлях до розвитку професійних змагань та підтримки гравців. За останні роки українські команди гучно заявили про себе на світовій арені. В Україні також проводяться національні турніри, які об’єднують тисячі учасників і підтверджують популярність кіберспорту серед молоді.

Хто святкує день ангела 7 вересня 2025 року

7 вересня свої іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро та Степан.

Усі, хто носить ці імена, сьогодні отримують вітання від рідних та друзів.

Що не можна робити 7 вересня 2025 року

Сваритися, лихословити, провокувати конфлікти

Давати та брати гроші в борг.

Починати нові справи, ремонти чи будівництво.

Ходити до лісу з дітьми.

Пліткувати, розкривати чужі секрети, обговорювати інших.

Дарувати дітям іграшки – вважалося, що це накличе нещастя.

Влаштовувати весілля чи вінчання – існувало повір’я, що такий шлюб швидко розпадеться.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для підготовки до зими: можна збирати врожай, сушити чи солити гриби, консервувати овочі та робити запаси. Це також вдалий час для сіяння озимини.

Корисно готувати страви з цибулею – за повір’ями, вона приносить здоров’я та захист від хвороб. Вдалими вважалися поїздки та покупки.

Астрологи радять провести день спокійно й уникати конфліктів, натомість присвятити час духовним практикам, читанню, музиці чи відвідуванню музею. Це також вдалий момент для відвертих розмов і душевного спілкування.

Народні прикмети на 7 вересня 2025 року

Багато лушпиння на цибулі – зима буде суворою і морозною.

Журавлі летять високо й повільно – осінь буде дощовою; низько – зима холодна.

Чисте небо – очікується вітряна й холодна зима.

Якщо шишки ростуть низько – зима прийде рано й буде морозною.

Роси вранці немає – чекайте негоди.

Павуки плетуть багато павутиння – погода залишиться теплою.

Якщо листя на вишнях довго тримається – зима буде м’якою.

