Сегодня, 12 сентября, в Украине отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины.

Эта дата также объединила ряд мировых событий. Речь идет о Международном дне осознанности, Всемирном дне дельфинов и Международном дне вязания крючком.

Для православных верующих 12 сентября – это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Автонома или, как его еще называют, Автонома Итальянского.

Какой сегодня церковный праздник – 12 сентября 2025 года

Православные верующие в этот день отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы и чтят память священномученика Автонома.

Святой Автоном Итальянский во время гонений на христиан был вынужден покинуть свою страну и нашел убежище в Вифинии. В городке Сорея он основал большую общину и освятил храм в честь Архистратига Михаила.

Впоследствии язычники, разгневанные его проповедью, во время литургии жестоко убили Автонома вместе с верующими. Позже на месте захоронения святого император Константин построил храм в его честь.

Какой сегодня, 12 сентября 2025 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Этот профессиональный праздник был введен в 2006 году, а в 2012-м он был отменен. Восстановили его в 2021 году приказом Главнокомандующего ВСУ.

Специалисты РЭБ отвечают за завоевание преимущества в эфире, защиту собственных систем управления и противодействие врагу. После начала широкомасштабного вторжения в 2022 году именно подразделения РЭБ стали одним из ключевых элементов обороны от вражеских беспилотников и ракетных атак.

Кто празднует день ангела 12 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен и Федор.

Эти имена имеют глубокие корни в украинской культуре и христианской традиции. Поэтому, если у вас есть родственники, друзья или коллеги с такими именами, самое время сказать им несколько теплых слов.

Что нельзя делать 12 сентября 2025 года

Ходить в лес или на поле – в этот день змеи становятся агрессивными и могут напасть.

Убивать змей — в народе верили, что это навлечет беду на семью.

Ломать или рубить рябину — считалось, что так можно навлечь несчастье.

Шуметь в лесу — примета, что это привлечет зло.

Стричь волосы или ногти — может привести к печали или болезням.

Употреблять животную пищу — день благоприятен для поста и очищения.

Ругаться, завидовать, сплетничать или отказывать в помощи.

Поднимать с земли найденные вещи — считалось, что так можно принести в дом чужую беду.

Что можно делать сегодня

Это удачный день для больших планов и грандиозных замыслов. Можно определять цели, планировать карьеру или даже подумать о смене работы. Хорошо браться за дела, которые ведут к развитию и росту.

Этот день подходит для совместных мероприятий: семейной трапезы, встреч с друзьями или командной работы. В бизнесе лучше всего будет работать именно командный подход.

Сегодня стоит заняться домашними делами: мелким ремонтом, закупкой продуктов, наведением порядка. Также благоприятны духовные практики – молитвы, медитация, голодание или пост.

Народные приметы на 12 сентября 2025 года

Много желудей на дубе – в следующем году будет щедрый урожай.

Листья держатся на деревьях – зима будет суровой, если опадают – теплой.

Паутина в воздухе – к потеплению.

Щедрый урожай орехов – зима обещает быть морозной.

Дождь в этот день – к долгой зиме, ясная погода – к затяжной осени.

Птицы летают низко и кругами – к сухой и холодной осени.

