Какой праздник 12 сентября 2025 года и почему не следует шуметь в лесу
Сегодня, 12 сентября, в Украине отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины.
Эта дата также объединила ряд мировых событий. Речь идет о Международном дне осознанности, Всемирном дне дельфинов и Международном дне вязания крючком.
Для православных верующих 12 сентября – это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Автонома или, как его еще называют, Автонома Итальянского.
Факты ICTV собрали все главные события 12 сентября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 12 сентября 2025 года
- Какой сегодня, 12 сентября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 12 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 12 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 12 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 12 сентября 2025 года
Православные верующие в этот день отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы и чтят память священномученика Автонома.
Святой Автоном Итальянский во время гонений на христиан был вынужден покинуть свою страну и нашел убежище в Вифинии. В городке Сорея он основал большую общину и освятил храм в честь Архистратига Михаила.
Впоследствии язычники, разгневанные его проповедью, во время литургии жестоко убили Автонома вместе с верующими. Позже на месте захоронения святого император Константин построил храм в его честь.
Какой сегодня, 12 сентября 2025 года, день в Украине
Сегодня в Украине отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Этот профессиональный праздник был введен в 2006 году, а в 2012-м он был отменен. Восстановили его в 2021 году приказом Главнокомандующего ВСУ.
Специалисты РЭБ отвечают за завоевание преимущества в эфире, защиту собственных систем управления и противодействие врагу. После начала широкомасштабного вторжения в 2022 году именно подразделения РЭБ стали одним из ключевых элементов обороны от вражеских беспилотников и ракетных атак.
Кто празднует день ангела 12 сентября 2025 года
Именины в этот день отмечают обладатели имен Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен и Федор.
Эти имена имеют глубокие корни в украинской культуре и христианской традиции. Поэтому, если у вас есть родственники, друзья или коллеги с такими именами, самое время сказать им несколько теплых слов.
Что нельзя делать 12 сентября 2025 года
- Ходить в лес или на поле – в этот день змеи становятся агрессивными и могут напасть.
- Убивать змей — в народе верили, что это навлечет беду на семью.
- Ломать или рубить рябину — считалось, что так можно навлечь несчастье.
- Шуметь в лесу — примета, что это привлечет зло.
- Стричь волосы или ногти — может привести к печали или болезням.
- Употреблять животную пищу — день благоприятен для поста и очищения.
- Ругаться, завидовать, сплетничать или отказывать в помощи.
- Поднимать с земли найденные вещи — считалось, что так можно принести в дом чужую беду.
Что можно делать сегодня
Это удачный день для больших планов и грандиозных замыслов. Можно определять цели, планировать карьеру или даже подумать о смене работы. Хорошо браться за дела, которые ведут к развитию и росту.
Этот день подходит для совместных мероприятий: семейной трапезы, встреч с друзьями или командной работы. В бизнесе лучше всего будет работать именно командный подход.
Сегодня стоит заняться домашними делами: мелким ремонтом, закупкой продуктов, наведением порядка. Также благоприятны духовные практики – молитвы, медитация, голодание или пост.
Народные приметы на 12 сентября 2025 года
- Много желудей на дубе – в следующем году будет щедрый урожай.
- Листья держатся на деревьях – зима будет суровой, если опадают – теплой.
- Паутина в воздухе – к потеплению.
- Щедрый урожай орехов – зима обещает быть морозной.
- Дождь в этот день – к долгой зиме, ясная погода – к затяжной осени.
- Птицы летают низко и кругами – к сухой и холодной осени.