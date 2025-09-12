Сьогодні, 12 вересня, в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.

Ця дата також об’єднала низку світових подій. Йдеться про Міжнародний день усвідомленості, Всесвітній день дельфінів та Міжнародний день в’язання гачком.

Для православних вірян 12 вересня – це віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Також цього дня вшановують священномученика Автонома або ж, як його ще називають, Автонома Італійського.

Факти ICTV зібрали всі головні події 12 вересня – дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна й не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 12 вересня 2025 року

Православні віряни цього дня відзначають віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці та вшановують пам’ять священномученика Автонома.

Святий Автоном Італійський під час гонінь на християн був змушений залишити свою країну і знайшов прихисток у Віфінії. У містечку Сорея він заснував велику громаду та освятив храм на честь Архистратига Михаїла.

Згодом язичники, розгнівані його проповіддю, під час літургії жорстоко вбили Автонома разом із вірянами. Пізніше на місці поховання святого імператор Костянтин збудував храм на його честь.

Який сьогодні, 12 вересня 2025 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Це професійне свято запровадили у 2006 році, а у 2012-му його було скасовано. Відновили його у 2021 році наказом Головнокомандувача ЗСУ.

Фахівці РЕБ відповідають за завоювання переваги в ефірі, захист власних систем управління та протидію ворогу. Після початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році саме підрозділи РЕБ стали одним із ключових елементів оборони від ворожих безпілотників і ракетних атак.

Хто святкує день ангела 12 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен та Федір.

Ці імена мають глибоке коріння в українській культурі й християнській традиції. Тому, якщо у вас є родичі, друзі або колеги з такими іменами, саме час сказати їм кілька теплих слів.

Що не можна робити 12 вересня 2025 року

Йти в ліс чи на поле – цього дня змії стають агресивними та можуть напасти.

Вбивати змій — в народі вірили, що це накличе біду на родину.

Ламати чи рубати горобину – вважалося, що так можна накликати нещастя.

Шуміти в лісі – прикмета, що це приверне зло.

Стригти волосся чи нігті — може призвести до смутку або хвороб.

Вживати тваринну їжу – день сприятливий для посту та очищення.

Лаятися, заздрити, пліткувати чи відмовляти в допомозі.

Підіймати з землі знайдені речі – вважалося, що так можна принести у дім чужу біду.

Що можна робити сьогодні

Це вдалий день для великих планів і грандіозних задумів. Можна визначати цілі, планувати кар’єру чи навіть подумати про зміну роботи. Добре братися за справи, які ведуть до розвитку й росту.

Цей день підходить для спільних заходів: сімейної трапези, зустрічей із друзями або командної роботи. У бізнесі найкраще працюватиме саме командний підхід.

Сьогодні варто зайнятися домашніми справами: дрібним ремонтом, закупівлею продуктів, наведенням ладу. Також сприятливими є духовні практики – молитви, медитація, голодування чи піст.

Народні прикмети на 12 вересня 2025 року

Багато жолудів на дубі – наступного року буде щедрий врожай.

Листя тримається на деревах – зима буде суворою, якщо опадає – теплою.

Павутина в повітрі – до потепління.

Щедрий врожай горіхів – зима обіцяє бути морозною.

Дощ цього дня – до довгої зими, ясна погода – до затяжної осені.

Птахи літають низько й колами – до сухої й холодної осені.

