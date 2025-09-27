Ежегодно в конце сентября в Украине и мире отмечают День туризма. Праздник имеет за цель популяризацию путешествий, освещение их вклада в экономику и развитие связей между народами разных государств.

Когда День туризма 2025

Всемирный День туризма традиционно отмечается 27 сентября. В этом году событие приходится на субботу.

Праздник был установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в городе Торремолинос, Испания.

В Украине День туризма официально ввели в 1998 году — тогда президент подписал указ в поддержку инициативы Государственного комитета по туризму.

Праздник призван напомнить о важности путешествий, ведь они расширяют кругозор, дарят новые впечатления и знакомства. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем туризма в картинках и прозе.

Отправьте их работникам туристической сферы, а также тем, кто не представляет жизнь без путешествий и всегда стремится открывать новые горизонты.

Поздравления с Днем туризма в картинках

Поздравления с Днем туризма в прозе



Поздравляю с Днем туризма! Желаю постоянно открывать для себя мир с разных сторон, путешествовать, находить новых друзей и места, где душа отдыхает. Пусть красота нашей планеты вдохновляет тебя на развитие, меняет мировоззрение, дарит радость и гармонию!



С Днем туризма! Желаю, чтобы каждое твое путешествие дарило незабываемые впечатления, новые открытия и яркие эмоции. Пусть мир всегда будет гостеприимным и увлекательным!



С Днем туризма! Двигайся только вперед, к новым открытиям и высотам! Пусть в жизни будет больше интересных маршрутов и прекрасных мест, которые можно посетить! Пусть каждое путешествие наполняет сердце теплом и благодарностью.



Искренне поздравляю с Днем туризма! Желаю, чтобы у тебя всегда была возможность путешествовать, познавать мир, знакомиться с новыми людьми и жить насыщенной, яркой жизнью!



Работникам туристической сферы желаем всегда быть бодрыми, активными, легкими на подъем. Пусть маршруты будут только интересными, а клиенты всегда остаются довольными. С праздником!



