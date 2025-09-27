Щороку наприкінці вересня в Україні та світі відзначають День туризму. Свято має на меті популяризацію подорожей, висвітлення їхнього внеску в економіку та розвиток зв’язків між народами різних держав.

Коли День туризму 2025

Всесвітній День туризму традиційно відзначається 27 вересня. Цьогоріч подія припадає на суботу.

Свято було встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації у 1979 році в місті Торремолінос, Іспанія.

В Україні День туризму офіційно запровадили у 1998 році — тоді президент підписав указ на підтримку ініціативи Державного комітету з туризму.

Свято покликане нагадати про важливість подорожей, адже вони розширюють світогляд, дарують нові враження та знайомства. Факти ICTV підготували привітання з Днем туризму в картинках та прозі.

Надішліть їх працівникам туристичної сфери, а також тим, хто не увляє життя без подорожей та завжди прагне відкривати нові горизонти.

Привітання з Днем туризму в картинках

Привітання з Днем туризму в прозі

***

Вітаю з Днем туризму! Бажаю постійно відкривати для себе світ з різних сторін, подорожувати, знаходити нових друзів і місця, де душа відпочиває. Нехай краса нашої планети надихає тебе на розвиток, змінює світогляд, дарує радість і гармонію!

***

З Днем туризму! Бажаю, щоб кожна твоя подорож дарувала незабутні враження, нові відкриття та яскраві емоції. Нехай світ завжди буде гостинним і захоплюючим!

***

З Днем туризму! Рухайся тільки вперед, до нових відкриттів і висот! Нехай у житті буде більше цікавих маршрутів і прекрасних місць, які можна відвідати! Нехай кожна мандрівка наповнює серце теплом і вдячністю.

***

Щиро вітаю з Днем туризму! Бажаю, щоб у тебе завжди була можливість подорожувати, пізнавати світ, знайомитися з новими людьми і жити насиченим, яскравим життям!

***

Працівникам туристичної сфери бажаємо завжди бути бадьорими, активними, легкими на підйом. Нехай маршрути будуть тільки цікавими, а клієнти завжди залишаються задоволеними. Зі святом!

***

