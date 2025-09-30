Сегодня, 30 сентября, в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек – праздник, который подчеркивает важность книги и библиотечного дела для развития образования, науки и культуры.

Также в этот день в мире отмечают Международный день переводчика, установленный в честь святого Иеронима, который перевел Библию с иврита на латынь, и Международный день подкастов, который празднуется с 2014 года.

Для православных верующих это день памяти святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

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Факты ICTV собрали все главные события 30 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 30 сентября 2025 года

По православному календарю, в этот день почитают священномученика Григория, епископа Великой Армении, известного как Григорий Просветитель.

Он происходил из знатного рода, воспитывался в христианстве в Кесарии Каппадокийской, а после возвращения на родину обратил в веру царя Трдата III и его окружение. Именно благодаря Григорию в Армении в начале IV века христианство стало государственной религией.

По преданию, перед этим святой подвергся многолетнему заключению в яме Хор Вирап, однако после освобождения крестил народ и возглавил армянскую церковь.

Какой сегодня, 30 сентября 2025 года, день в Украине

На эту дату приходится Всеукраинский день библиотек – профессиональный праздник, который напоминает о важной роли книгохранилищ в развитии науки, образования и культуры. Традиция чествования библиотек берет свое начало еще со времен Киевской Руси – Украины, когда при монастырях и церквях создавали первые книгохранилища.

Первую государственную библиотеку на наших землях открыл в 1037 году князь Ярослав Мудрый при Софийском соборе в Киеве. С тех пор библиотеки пережили периоды цензуры, расцвета и восстановления, но всегда оставались центрами знаний и духовности.

В современном календаре праздник закреплен указом президента от 1998 года и стал не только профессиональным днем библиотекарей, но и поводом напомнить обществу о ценности книги.

Кто празднует день ангела 30 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают мужчины с именами Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр и Семен, а также женщины, носящие имя Александра.

Что нельзя делать 30 сентября 2025 года

Начинать новые дела, заключать важные сделки или планировать свадьбу и помолвку.

Употреблять алкоголь и чрезмерное количество кофе — это подогревает и без того напряженную энергетику дня.

Стричь волосы — в народе верили, что это может привлечь болезни.

Провоцировать конфликты, проявлять гнев или агрессию.

Носить грязную одежду или спать на несвежей постели.

Впускать чужих людей в дом без насущной необходимости.

Что можно делать сегодня

Этот день способствует очищению мыслей и внутренней тишине. Хорошо провести время в одиночестве или тишине, завершить ранее начатые дела и навести порядок в доме или на рабочем месте.

Луна в Козероге помогает сосредоточиться на ответственности и обязанностях, поэтому полезно расставить все “по полочкам” и сделать практические, необходимые шаги.

В народе 30 сентября называли Григорий Зимовец – с этого дня внимательно следили за признаками зимы. По традиции меняли солому в подушках и матрасах, старую сжигали, чтобы избавиться от болезней и сглаза.

Народные приметы на 30 сентября 2025 года

Ясный и тихий день – к долгой сухой осени и мягкой зиме.

Солнечно и тепло – такая погода продержится еще несколько недель.

Птицы летят высоко – будет хорошая погода.

Гром в этот день – зима будет малоснежной.

Роса утром – к теплой погоде, туман – к морозной и снежной зиме.

Без осадков – осень затянется, а зима наступит позже.

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