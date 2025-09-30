Какой праздник 30 сентября 2025 года и зачем сжигали солому в этот день
Сегодня, 30 сентября, в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек – праздник, который подчеркивает важность книги и библиотечного дела для развития образования, науки и культуры.
Также в этот день в мире отмечают Международный день переводчика, установленный в честь святого Иеронима, который перевел Библию с иврита на латынь, и Международный день подкастов, который празднуется с 2014 года.
Для православных верующих это день памяти святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.
Факты ICTV собрали все главные события 30 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 30 сентября 2025 года
- Какой сегодня, 30 сентября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 30 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 30 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 30 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 30 сентября 2025 года
По православному календарю, в этот день почитают священномученика Григория, епископа Великой Армении, известного как Григорий Просветитель.
Он происходил из знатного рода, воспитывался в христианстве в Кесарии Каппадокийской, а после возвращения на родину обратил в веру царя Трдата III и его окружение. Именно благодаря Григорию в Армении в начале IV века христианство стало государственной религией.
По преданию, перед этим святой подвергся многолетнему заключению в яме Хор Вирап, однако после освобождения крестил народ и возглавил армянскую церковь.
Какой сегодня, 30 сентября 2025 года, день в Украине
На эту дату приходится Всеукраинский день библиотек – профессиональный праздник, который напоминает о важной роли книгохранилищ в развитии науки, образования и культуры. Традиция чествования библиотек берет свое начало еще со времен Киевской Руси – Украины, когда при монастырях и церквях создавали первые книгохранилища.
Первую государственную библиотеку на наших землях открыл в 1037 году князь Ярослав Мудрый при Софийском соборе в Киеве. С тех пор библиотеки пережили периоды цензуры, расцвета и восстановления, но всегда оставались центрами знаний и духовности.
В современном календаре праздник закреплен указом президента от 1998 года и стал не только профессиональным днем библиотекарей, но и поводом напомнить обществу о ценности книги.
Кто празднует день ангела 30 сентября 2025 года
Именины в этот день отмечают мужчины с именами Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр и Семен, а также женщины, носящие имя Александра.
Что нельзя делать 30 сентября 2025 года
- Начинать новые дела, заключать важные сделки или планировать свадьбу и помолвку.
- Употреблять алкоголь и чрезмерное количество кофе — это подогревает и без того напряженную энергетику дня.
- Стричь волосы — в народе верили, что это может привлечь болезни.
- Провоцировать конфликты, проявлять гнев или агрессию.
- Носить грязную одежду или спать на несвежей постели.
- Впускать чужих людей в дом без насущной необходимости.
Что можно делать сегодня
Этот день способствует очищению мыслей и внутренней тишине. Хорошо провести время в одиночестве или тишине, завершить ранее начатые дела и навести порядок в доме или на рабочем месте.
Луна в Козероге помогает сосредоточиться на ответственности и обязанностях, поэтому полезно расставить все “по полочкам” и сделать практические, необходимые шаги.
В народе 30 сентября называли Григорий Зимовец – с этого дня внимательно следили за признаками зимы. По традиции меняли солому в подушках и матрасах, старую сжигали, чтобы избавиться от болезней и сглаза.
Народные приметы на 30 сентября 2025 года
- Ясный и тихий день – к долгой сухой осени и мягкой зиме.
- Солнечно и тепло – такая погода продержится еще несколько недель.
- Птицы летят высоко – будет хорошая погода.
- Гром в этот день – зима будет малоснежной.
- Роса утром – к теплой погоде, туман – к морозной и снежной зиме.
- Без осадков – осень затянется, а зима наступит позже.