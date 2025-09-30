Сьогодні, 30 вересня, в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек – свято, яке підкреслює важливість книги й бібліотечної справи для розвитку освіти, науки та культури.

Також цього дня у світі відзначають Міжнародний день перекладача, встановлений на честь святого Єроніма, який переклав Біблію з івриту на латину, та Міжнародний день подкастів, що святкується з 2014 року.

Для православних вірян це день пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі головні події 30 вересня — дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 30 вересня 2025 року

За православним календарем, цього дня вшановують священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії, відомого як Григорій Просвітник.

Він походив зі знатного роду, виховувався у християнстві в Кесарії Каппадокійській, а після повернення на батьківщину навернув до віри царя Трдата III та його оточення. Саме завдяки Григорію у Вірменії на початку IV століття християнство стало державною релігією.

За переказами, перед цим святий зазнав багаторічного ув’язнення у ямі Хор Вірап, проте після звільнення охрестив народ і очолив вірменську церкву.

Який сьогодні, 30 вересня 2025 року, день в Україні

На цю дату припадає Всеукраїнський день бібліотек – професійне свято, яке нагадує про важливу роль книгозбірень у розвитку науки, освіти та культури. Традиція вшанування бібліотек бере початок ще з часів Київської Русі – України, коли при монастирях і церквах створювали перші книгосховища.

Першу державну бібліотеку на наших землях відкрив у 1037 році князь Ярослав Мудрий при Софійському соборі в Києві. З того часу бібліотеки пережили періоди цензури, розквіту та відновлення, але завжди залишалися осередками знань і духовності.

У сучасному календарі свято закріплено указом президента від 1998 року й стало не лише професійним днем бібліотекарів, а й нагодою нагадати суспільству про цінність книги.

Хто святкує день ангела 30 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають чоловіки з іменами Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро та Семен, а також жінки, що носять ім’я Олександра.

Що не можна робити 30 вересня 2025 року

Починати нові справи, укладати важливі угоди чи планувати весілля та заручини.

Вживати алкоголь і надмірну кількість кави — це підігріває і без того напружену енергетику дня.

Стригти волосся — в народі вірили, що це може притягнути хвороби.

Провокувати конфлікти, проявляти гнів чи агресію.

Носити брудний одяг або спати на несвіжій постелі.

Впускати чужих людей у дім без нагальної потреби.

Що можна робити сьогодні

Цей день сприяє очищенню думок і внутрішній тиші. Добре провести час у самотності або тиші, завершити раніше розпочаті справи та навести лад у домі чи на робочому місці.

Місяць у Козорогу допомагає зосередитися на відповідальності та обов’язках, тож корисно розкласти все “по поличках” і зробити практичні, необхідні кроки.

У народі 30 вересня називали Григорій Зимовець – від цього дня уважно стежили за ознаками зими. За традицією змінювали солому в подушках і матрацах, стару спалювали, щоб позбутися хвороб і пристріту.

Народні прикмети на 30 вересня 2025 року

Ясний і тихий день – до довгої сухої осені та м’якої зими.

Сонячно та тепло – така погода протримається ще кілька тижнів.

Птахи летять високо – буде гарна погода.

Грім у цей день – зима буде малосніжною.

Роса зранку – до теплої погоди, туман – до морозної та сніжної зими.

Без опадів – осінь затягнеться, а зима настане пізніше.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.