Название Хэллоуин происходит от английского выражения All Hallow’s Eve – Вечер всех святых. Праздник прижился в США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Все чаще его празднуют и украинцы.

Когда отмечают Хэллоуин в 2025 году и стоит ли его праздновать украинцам, читайте в нашем материале.

Хэллоуин 2025: дата празднования

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах Запада отмечают Хэллоуин. Хотя его истоки уходят в несколько тысячелетий, активного распространения в Украине этот праздник приобрел только в конце ХХ – начале ХХІ века.

Сейчас смотрят

Сегодня его все чаще празднуют и у нас, украшая дома тыквами, устраивая костюмированные вечеринки и организуя детские забавы с традиционным “сладости или шалость”.

Хэллоуин: когда возник праздник

По одной из популярных теорий, Хэллоуин вырос из кельтского обряда Самайн, который датируется около 2000 лет назад. Самайн символизировал конец лета и начало зимы – периода холода и темноты. Кельты верили, что в ночь на 1 ноября граница между миром живых и мертвых стирается, и души умерших могут возвращаться в свои дома. Чтобы защититься от злых духов, люди зажигали костры, надевали костюмы из шкур животных, а богам приносили жертвы.

Впрочем, часть историков считает, что прямых доказательств такого происхождения нет. Они подчеркивают, что современный Хэллоуин имеет скорее католическую основу. В VII веке Папа Бонифаций IV учредил праздник в честь всех мучеников, который отмечали 13 мая.

Впоследствии Папа Григорий III перенес его на 1 ноября, расширив его содержание до Дня всех святых. Таким образом, католические традиции переплелись с местными обрядами – так и сформировался праздник в том виде, который дошел до наших дней.

Хэллоуин: традиции праздника

Среди традиций на Хэллоуин стоит выделить тыкву с вырезанным лицом и свечой внутри. Ее называют “фонарем Джека”. По поверьям, такой фонарь отгоняет злых духов и защищает дом.

Что принято делать на Хэллоуин:

Самой известной традицией Хэллоуина, которая одинаково привлекает и детей, и взрослых, является переодевание в костюмы различных фантастических существ — монстров, ведьм и нечистой силы. Ее истоки связаны с празднованием Самайна, когда люди пытались с помощью маскировки отпугнуть злых духов.

В Средневековье возникла еще одна привычка, которая впоследствии стала неотъемлемой частью Хэллоуина. Бедняки обходили дома, прося еду или хлеб. Со временем это превратилось в детскую традицию угощения сладостями, известную сейчас как “Trick or Treat”, что в украинском переводе означает “Сладости или смерть”.

Среди молодежи также сохранилась традиция гаданий в ночь на Хэллоуин — на будущее, любовь или достаток. Ее истоки уходят в древние языческие обряды.

Хэллоуин: запреты

Существуют и определенные запреты, которых следует придерживаться в период Хэллоуина, чтобы не навлечь на себя беду или нечистую силу.

Что нельзя делать на Хэллоуин:

В частности, не стоит оставлять на ночь белье сушиться — считалось, что в нем могут поселиться злые духи. Также не рекомендуют впускать в дом черных кошек или убивать пауков в собственном жилище.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, особенно людям в затруднительном положении.

Еще одно табу — не оглядываться, если услышите за спиной шаги. Считалось, что так можно «укоротить» себе жизнь.

Хэллоуин в Украине: дата и можно ли праздновать христианам

В Православной церкви Украины отметили, что в современном виде этот праздник сформировался только в ХХ веке в США. Сначала он задумывался как способ “умиротворить” уличные беспорядки и быстро приобрел коммерческий характер, превратившись в яркий развлекательный проект.

Означает ли это, что, как и День святого Валентина или Новый год, Хэллоуин — просто очередной коммерциализированный праздник, который не несет ни пользы, ни вреда? К сожалению, все не так просто.

Многие воспринимают хэллоуинские вечеринки лишь как повод для веселья в маскарадных костюмах, однако суть явления выходит за пределы невинных развлечений. Ведь люди перевоплощаются в образы упырей, вампиров, ведьм, зомби и другой нечистой силы, которая в культурной и религиозной традиции олицетворяет зло, несправедливость и смерть. Для христианина же неприемлемо ассоциировать себя с этими силами, даже в шутливой или символической форме.

Таким образом происходит своеобразная романтизация смерти и злых сил: зло подается как нечто привлекательное и безобидное. Это постепенно разрушает внутренние запреты и влияет на моральные ориентиры человека. В результате меняется само отношение к смерти. Тогда как христианская вера основана на победе жизни над смертью через воскресение Иисуса Христа, а не на высмеивании или легкомысленном отношении к темным силам.

В ПЦУ подчеркивают, что мы всегда должны помнить об ответственности за свои поступки и осознавать, что даже в шутку мы делаем выбор, который формирует нашу внутреннюю жизнь.

Украинские аналоги Хэллоуина и похожие традиции

Несмотря на то, что Хэллоуин не является украинским праздником, в нашей культуре существуют похожие по смыслу традиции.

Этнолог и кандидат исторических наук Анастасия Кривенко в своем Instagram отметила, что наши предки не праздновали Хэллоуин в современном понимании, но в украинской культуре существовало как минимум три особых периода, когда, по верованиям, души умерших родственников и другие потусторонние существа могли возвращаться на землю:

Рождественско-новогодний цикл – предков приглашали на Сочельник, оставляя для них еду.

Пасхальная неделя – считалось, что врата неба открываются, и души находятся среди людей.

Зеленые праздники – когда на землю выходили русалки, которые могли навредить людям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.