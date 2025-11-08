Сегодня, 8 ноября, православные верующие отмечают Собор Архистратига Михаила – один из самых почитаемых праздников в христианском календаре. Архистратиг Михаил считается защитником веры, воином против сил зла и небесным покровителем Украины.

В этом году на эту дату впервые пришелся День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Ранее его отмечали 21 ноября.

На международном уровне дата посвящена сразу нескольким событиям. Это Всемирный день пианиста, Международный день радиологии и День рентгеновских лучей, Всемирный день градостроительства, а также День солидарности с интерсекс-людьми и Всемирный день без Wi-Fi.

Факты ICTV собрали главные события этого дня – читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 8 ноября 2025 года

На этот день приходится большой церковный праздник – Собор Архистратига Михаила.

В православной традиции архангел считается главнокомандующим небесного воинства, покровителем верующих и победителем сил зла. Его часто изображают как воина в сияющих доспехах, поражающего дьявола своим мечом.

Архистратиг Михаил является покровителем Киева, а также Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Какой сегодня, 8 ноября 2025 года, день в Украине

В 2025 году День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины впервые официально отмечают 8 ноября. В тот же день, когда почитают Архистратига Михаила — небесного покровителя воинов и защитника от зла.

Это календарное изменение стало важным шагом, подчеркивающим отход от советских традиций и формирование собственной украинской военной идентичности.

Ранее праздник отмечали 21 ноября, однако после перехода на новоюлианский календарь государство адаптировало и военные памятные даты, объединив их с духовными символами украинского воинства.

Кто празднует день ангела 8 ноября 2025 года

Сегодня следует поздравить именинников, которых зовут Гавриил, Михаил, Павел и Марта.

В этот день принято желать силы духа, мудрости и защиты от всякого зла.

Что нельзя делать 8 ноября 2025 года

Работать физически или заниматься тяжелыми домашними делами.

Ссориться, ругаться, обижать других и даже думать негативно.

Планировать важные дела или принимать серьезные решения.

Проходить лечебные процедуры — они могут иметь непредсказуемый эффект.

Делать необдуманные покупки или тратить время на пустые разговоры.

Что можно делать сегодня

8 ноября — день, когда стоит быть внимательным к знакам вокруг. Все, что происходит в этот день, отражает наше внутреннее состояние, поэтому нужно наблюдать за событиями и делать выводы.

Полезно посвятить время молитве или добрым делам. В день Архистратига Михаила особенно важны духовное равновесие, благодарность и искренность.

Рекомендуется больше двигаться, гулять на свежем воздухе, ведь это поможет не поддаться апатии. Также время благоприятно для легких контактов и знакомств.

Народные приметы на 8 ноября 2025 года

Иней утром – к суровой и снежной зиме.

Красная заря или закат солнца – к быстрому похолоданию.

Если день теплый – зима будет с оттепелями.

Снег в этот день предвещает хороший урожай в следующем году.

Гуси стоят на одной ноге – к сильным морозам.

Ветер с юга – к мягкой и влажной зиме, с севера – к морозам.

