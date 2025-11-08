Какой праздник 8 ноября 2025 года и на что не стоит тратить время
Сегодня, 8 ноября, православные верующие отмечают Собор Архистратига Михаила – один из самых почитаемых праздников в христианском календаре. Архистратиг Михаил считается защитником веры, воином против сил зла и небесным покровителем Украины.
В этом году на эту дату впервые пришелся День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Ранее его отмечали 21 ноября.
На международном уровне дата посвящена сразу нескольким событиям. Это Всемирный день пианиста, Международный день радиологии и День рентгеновских лучей, Всемирный день градостроительства, а также День солидарности с интерсекс-людьми и Всемирный день без Wi-Fi.
Факты ICTV собрали главные события этого дня – читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 8 ноября 2025 года
- Какой сегодня, 8 ноября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 8 ноября 2025 года
- Что нельзя делать 8 ноября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 8 ноября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 8 ноября 2025 года
На этот день приходится большой церковный праздник – Собор Архистратига Михаила.
В православной традиции архангел считается главнокомандующим небесного воинства, покровителем верующих и победителем сил зла. Его часто изображают как воина в сияющих доспехах, поражающего дьявола своим мечом.
Архистратиг Михаил является покровителем Киева, а также Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Какой сегодня, 8 ноября 2025 года, день в Украине
В 2025 году День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины впервые официально отмечают 8 ноября. В тот же день, когда почитают Архистратига Михаила — небесного покровителя воинов и защитника от зла.
Это календарное изменение стало важным шагом, подчеркивающим отход от советских традиций и формирование собственной украинской военной идентичности.
Ранее праздник отмечали 21 ноября, однако после перехода на новоюлианский календарь государство адаптировало и военные памятные даты, объединив их с духовными символами украинского воинства.
Кто празднует день ангела 8 ноября 2025 года
Сегодня следует поздравить именинников, которых зовут Гавриил, Михаил, Павел и Марта.
В этот день принято желать силы духа, мудрости и защиты от всякого зла.
Что нельзя делать 8 ноября 2025 года
- Работать физически или заниматься тяжелыми домашними делами.
- Ссориться, ругаться, обижать других и даже думать негативно.
- Планировать важные дела или принимать серьезные решения.
- Проходить лечебные процедуры — они могут иметь непредсказуемый эффект.
- Делать необдуманные покупки или тратить время на пустые разговоры.
Что можно делать сегодня
8 ноября — день, когда стоит быть внимательным к знакам вокруг. Все, что происходит в этот день, отражает наше внутреннее состояние, поэтому нужно наблюдать за событиями и делать выводы.
Полезно посвятить время молитве или добрым делам. В день Архистратига Михаила особенно важны духовное равновесие, благодарность и искренность.
Рекомендуется больше двигаться, гулять на свежем воздухе, ведь это поможет не поддаться апатии. Также время благоприятно для легких контактов и знакомств.
Народные приметы на 8 ноября 2025 года
- Иней утром – к суровой и снежной зиме.
- Красная заря или закат солнца – к быстрому похолоданию.
- Если день теплый – зима будет с оттепелями.
- Снег в этот день предвещает хороший урожай в следующем году.
- Гуси стоят на одной ноге – к сильным морозам.
- Ветер с юга – к мягкой и влажной зиме, с севера – к морозам.