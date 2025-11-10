Международный день бухгалтера — это профессиональный праздник людей, которые обеспечивают финансовую прозрачность и стабильность бизнеса, государственных учреждений и общественных организаций.

В этот день чествуют неутомимый труд людей, которые работают с цифрами, отчетами и балансами, превращая сложные расчеты в упорядоченную систему.

Когда Международный день бухгалтера 2025 — дата

Традиционно Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября. В 2025 году событие приходится на понедельник.

Впервые праздник был учрежден в 1972 году под названием День бухгалтерской карьеры, а уже в 1976-м он приобрел современный вид.

Дата празднования выбрана потому, что именно 10 ноября 1494 года венецианский математик Луки Пачоли издал книгу Все об арифметике, геометрии и пропорциях.

В ней, среди прочего, содержалось подробное описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного свода дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и т. д. Благодаря этой книге Луку Пачоли прозвали “отцом бухгалтерского учета”.

Сегодня Международный день бухгалтера — это повод поблагодарить всех, кто ежедневно работает с цифрами и документами, поддерживая экономическую стабильность компаний, государства и каждой семьи. Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в картинках и стихах.

Международный день бухгалтера 2025 — картинки

Поздравления с Международным днем бухгалтера в стихах

***

В День бухгалтера желаю

Вам забыть проблемы все,

В радость чтоб была работа,

Счастье в доме и семье,

В жизни чтоб всегда был праздник,

На душе цвела весна,

Пусть во всех делах удача

Будет рядышком всегда!

***

Пусть отчет легко сдается,

Пусть порадует баланс!

Пусть у вас большими будут

И зарплата, и аванс!

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть в любви всегда везет.

С Днем бухгалтера! Пусть труд ваш

Вам удачу принесет.

***

В День бухгалтера желаю,

Чтоб компьютер не завис,

Дебет с кредитом сходились,

Вы же ведь специалист!

В личной жизни — много счастья,

В доме будет пусть уют.

Пусть уходят прочь несчастья,

Вас любовь, удача ждут!

***

Круглый год ведут подсчет,

И финансовый учёт,

Дебет с кредитом сведут,

Никогда не подведут.

С Днем бухгалтера сегодня,

Поздравляем от души,

Всех, кто к празднику причастен.

Счастья вам, удачи и любви.

***

С Днем бухгалтера! Желаю

Самых классных перспектив,

Чтоб глаза всегда сияли,

И жил в сердце позитив.

Чтоб росли доходы смело,

И карьера в гору шла,

Исполнялись вскоре цели,

Принося полно добра!

***

