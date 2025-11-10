Международный день бухгалтера 2025: дата праздника и поздравления
Международный день бухгалтера — это профессиональный праздник людей, которые обеспечивают финансовую прозрачность и стабильность бизнеса, государственных учреждений и общественных организаций.
В этот день чествуют неутомимый труд людей, которые работают с цифрами, отчетами и балансами, превращая сложные расчеты в упорядоченную систему.
Когда Международный день бухгалтера 2025 — дата
Традиционно Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября. В 2025 году событие приходится на понедельник.
Впервые праздник был учрежден в 1972 году под названием День бухгалтерской карьеры, а уже в 1976-м он приобрел современный вид.
Дата празднования выбрана потому, что именно 10 ноября 1494 года венецианский математик Луки Пачоли издал книгу Все об арифметике, геометрии и пропорциях.
В ней, среди прочего, содержалось подробное описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного свода дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и т. д. Благодаря этой книге Луку Пачоли прозвали “отцом бухгалтерского учета”.
Сегодня Международный день бухгалтера — это повод поблагодарить всех, кто ежедневно работает с цифрами и документами, поддерживая экономическую стабильность компаний, государства и каждой семьи. Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в картинках и стихах.
Международный день бухгалтера 2025 — картинки
Поздравления с Международным днем бухгалтера в стихах
***
В День бухгалтера желаю
Вам забыть проблемы все,
В радость чтоб была работа,
Счастье в доме и семье,
В жизни чтоб всегда был праздник,
На душе цвела весна,
Пусть во всех делах удача
Будет рядышком всегда!
***
Пусть отчет легко сдается,
Пусть порадует баланс!
Пусть у вас большими будут
И зарплата, и аванс!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в любви всегда везет.
С Днем бухгалтера! Пусть труд ваш
Вам удачу принесет.
***
В День бухгалтера желаю,
Чтоб компьютер не завис,
Дебет с кредитом сходились,
Вы же ведь специалист!
В личной жизни — много счастья,
В доме будет пусть уют.
Пусть уходят прочь несчастья,
Вас любовь, удача ждут!
***
Круглый год ведут подсчет,
И финансовый учёт,
Дебет с кредитом сведут,
Никогда не подведут.
С Днем бухгалтера сегодня,
Поздравляем от души,
Всех, кто к празднику причастен.
Счастья вам, удачи и любви.
***
С Днем бухгалтера! Желаю
Самых классных перспектив,
Чтоб глаза всегда сияли,
И жил в сердце позитив.
Чтоб росли доходы смело,
И карьера в гору шла,
Исполнялись вскоре цели,
Принося полно добра!
***