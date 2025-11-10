Міжнародний день бухгалтера – це професійне свято людей, які забезпечують фінансову прозорість і стабільність бізнесу, державних установ та громадських організацій.

Цього дня вшановують невтомну працю людей, які працюють із цифрами, звітами та балансами, перетворюючи складні розрахунки на впорядковану систему.

Коли Міжнародний день бухгалтера 2025 – дата

Традиційно Міжнародний день бухгалтера відзначається 10 листопада. У 2025 році подія припадає на понеділок.

Вперше свято було запроваджено у 1972 році під назвою День бухгалтерської кар’єри, а вже у 1976-му воно набуло сучасного вигляду.

Дата святкування обрана через те, що саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу Все про арифметику, геометрію і пропорції.

У ній, поміж іншого, містився докладний опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо. Завдяки цій книзі Луку Пачолі прозвали “батьком бухгалтерії”.

Сьогодні Міжнародний день бухгалтера — це нагода подякувати всім, хто щодня працює з цифрами та документами, підтримуючи економічну стабільність компаній, держави й кожної родини. Факти ICTV підготували привітання зі святом в картинках і віршах.

Міжнародний день бухгалтера 2025 – картинки

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера у віршах

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Цифри радо прославляю,

Дебет, кредит — як магічні,

Все в балансі, все логічно.

Ви — чарівники із казки,

Зводите щодня підказки,

Звіти точні та охайні,

Справи всі у вас безкрайні.

Нехай легко вам працюється,

Все як треба підрахується,

Радість буде у роботі,

Менше стресу й більш — турботи.

***

З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, у Ваше свято

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

***

З Днем бухгалтера вітаю.

І сьогодні я бажаю,

Щоби звіти всі збігались,

Обліки самі складались,

Щоб веселими дні стали,

А зарплати підростали.

Щоб не було ні проблеми,

Жодного збою системи.

***

Все тримається в наш час

Лиш, бухгалтери, на вас.

Завжди розум ясний мати

Я вам хочу побажати,

Стомлюватись дуже рідко,

Рахувати легко й швидко.

Відчувати любов і повагу,

Не втрачати рівновагу.

***

З Днем бухгалтера вітаю,

З професійним святом,

Щастя й успіхів бажаю,

Радості багато!

Хай збігаються всі звіти,

І сміються в хаті діти.

Хай банкноти не підводять,

І в роботі не нашкодять.

***

