Сегодня, 10 ноября, верующие чтят святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними.

На международном уровне дата объединяет сразу несколько важных событий – это Всемирный день науки за мир и развитие, Международный день бухгалтерии, Всемирный день иммунизации, Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком, Всемирный день кератоконуса, а также День непарных носков, который символизирует разнообразие и принятие.

Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день пополнения счета и Всемирный день сирот, который приходится на второй понедельник ноября.

Факты ICTV собрали главные события этого дня — читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 10 ноября 2025 года

В этот день православная церковь чтит память святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и их сподвижников из числа семидесяти учеников Христа. Они принадлежали к ближайшему кругу последователей апостола Павла и несли его учение в разные города Римской империи.

Святой Эраст упоминается в Послании апостола Павла к римлянам как казначей города Коринфа. После обращения в христианство он стал епископом в Панеаде (Палестина) и проповедовал среди язычников.

Олимп был учеником и сподвижником апостола Петра, упоминается в Священном Писании (Рим. 16:15). По преданию, он принял мученическую смерть в день распятия апостола Петра.

Родион, которого также называют Геродионом, упоминается в Послании к римлянам (Рим. 16:11) как родственник апостола Павла. Он стал епископом в Патрах (Греция) и также погиб мученически за веру.

Кто празднует день ангела 10 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна и Ольга.

Всех, кто носит эти имена, традиционно поздравляют с днем ангела, желая крепкой веры, здоровья и Божьего благословения.

Что нельзя делать 10 ноября 2025 года

Давать или брать деньги в долг.

Начинать новые дела или заключать важные сделки.

Отправляться в дальние поездки.

Ссориться и ругаться.

Выносить мусор после захода солнца – по народному поверью, можно «выбросить» семейную гармонию.

Оставлять домашних животных без внимания.

Что можно делать сегодня

10 ноября – день, когда лучше сосредоточиться на домашних делах, заботе о близких и саморазвитии. Время способствует созданию хорошей семейной атмосферы, поэтому хорошо побыть с семьей, обсуждая важные темы или готовя любимые блюда.

Это также благоприятный день для благотворительности и проявления милосердия – помогите тем, кто в этом нуждается, сделайте доброе дело или просто поддержите теплым словом.

Этот период подходит для завершения уже начатых процессов и пересмотра финансовых привычек. Сегодня не стоит делать спонтанные покупки, но хорошо планировать бюджет, рассчитывать расходы или думать над укреплением стабильности в будущем.

Народные приметы на 10 ноября 2025 года

Если листья с вишни еще не опали – зима будет мягкой.

Иней на деревьях вечером – ждите мороза или метели.

Туман утром – к потеплению.

Если день выдался ветреным – зима будет холодной и снежной.

Яркое звездное небо – к хорошему урожаю в следующем году.

