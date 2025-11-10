Сьогодні, 10 листопада, віряни вшановують святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, що з ними.

На міжнародному рівні дата об’єднує одразу кілька важливих подій – це Всесвітній день науки за мир і розвиток, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день імунізації, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день кератоконуса, а також День непарних шкарпеток, який символізує різноманітність і прийняття.

Крім того, цього дня відзначають Всесвітній день поповнення рахунку та Всесвітній день сиріт, що припадає на другий понеділок листопада.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головні події цього дня — читайте, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 10 листопада 2025 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та їхніх сподвижників з-поміж сімдесяти учнів Христа. Вони належали до найближчого кола послідовників апостола Павла й несли його вчення в різні міста Римської імперії.

Святий Ераст згадується у Посланні апостола Павла до римлян як скарбник міста Коринфа. Після навернення до християнства він став єпископом у Панеаді (Палестина) та проповідував серед язичників.

Олімп був учнем і сподвижником апостола Петра, згадується у Святому Письмі (Рим. 16:15). За переданням, він прийняв мученицьку смерть у день розп’яття апостола Петра.

Родіон, якого також називають Геродіоном, згадується в Посланні до римлян (Рим. 16:11) як родич апостола Павла. Він став єпископом у Патрах (Греція) і також загинув мученицьки за віру.

Хто святкує день ангела 10 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна та Ольга.

Усіх, хто носить ці імена, традиційно вітають із днем ангела, бажаючи міцної віри, здоров’я та Божого благословення.

Що не можна робити 10 листопада 2025 року

Давати або брати гроші в борг.

Починати нові справи чи укладати важливі угоди.

Вирушати в далекі поїздки.

Сваритися та лаятися.

Виносити сміття після заходу сонця – за народним повір’ям, можна “викинути” сімейну гармонію.

Залишати хатніх тварин без уваги.

Що можна робити сьогодні

10 листопада – день, коли краще зосередитися на домашніх справах, турботі про близьких і саморозвитку. Час сприяє створенню гарної сімейної атмосфери, тож добре побути із родиною, обговорюючи важливі теми або готуючи улюблені страви.

Це також сприятливий день для благодійності та проявів милосердя – допоможіть тим, хто цього потребує, зробіть добру справу або просто підтримайте теплим словом.

Цей період підходить для завершення вже розпочатих процесів і перегляду фінансових звичок. Сьогодні не варто робити спонтанні покупки, але добре планувати бюджет, розраховувати витрати чи думати над зміцненням стабільності в майбутньому.

Народні прикмети на 10 листопада 2025 року

Якщо листя з вишні ще не опало – зима буде м’якою.

Іній на деревах ввечері – чекайте на мороз чи хуртовину.

Туман зранку – до потепління.

Якщо день видався вітряним – зима буде холодною та сніжною.

Яскраве зоряне небо – до доброго врожаю наступного року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.