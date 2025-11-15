Рождественский пост – это 40-дневный период духовной и телесной воздержанности перед праздником Рождества Христова.

Он имеет целью внутреннее очищение, сосредоточение на молитве, воздержание от излишеств и подготовку к встрече одного из важнейших христианских праздников.

В 2025 году верующие Православной церкви Украины начнут ежегодную аскезу по новоюлианскому календарю, которого ПЦУ придерживается с осени 2023-го. Факты ICTV узнали, на какую дату приходится начало Рождественского поста в этом году.

Рождественский пост 2025 – когда начало

В 2025 году Рождественский пост продлится с 15 ноября по 24 декабря включительно. Такие сроки закреплены в новом церковном календаре ПЦУ, который полностью синхронизирован с большинством поместных православных церквей мира.

После перехода на новый стиль все незыблемые церковные даты, включая Рождество Христово, сместились на 13 дней и отмечаются раньше.

Теперь украинские православные верующие празднуют Рождество 25 декабря, а не 7 января. Соответственно, и начало Филипповки – древнего названия Рождественского поста – также наступает раньше.

Пост длится 40 дней и предполагает сдержанность в еде, словах, мыслях и поступках. В это время рекомендуется воздерживаться от мяса, молочных продуктов, яиц, алкоголя и развлечений. В некоторые дни разрешается рыба, согласно церковному уставу.

Ежегодно священнослужители обращают внимание прихожан на то, что Рождественский пост – это не диета, а прежде всего время для внутренней сосредоточенности, молитвы и подготовки к празднованию рождения Спасителя.

