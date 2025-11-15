Різдвяний піст – це 40-денний період духовної та тілесної стриманості перед святом Різдва Христового.

Він має на меті внутрішнє очищення, зосередження на молитві, утримання від надмірностей і підготовку до зустрічі одного з найважливіших християнських свят.

У 2025 році віряни Православної церкви України розпочнуть щорічну аскезу за новоюліанським календарем, якого ПЦУ дотримується з осені 2023-го. Факти ICTV дізналися, на яку дату припадає початок Різдвяного посту цього року.

Різдвяний піст 2025 – коли початок

У 2025 році Різдвяний піст триватиме з 15 листопада по 24 грудня включно. Такі терміни закріплені у новому церковному календарі ПЦУ, що повністю синхронізований із більшістю помісних православних церков світу.

Після переходу на новий стиль усі нерухомі церковні дати, включно з Різдвом Христовим, змістилися на 13 днів і відзначаються раніше.

Тепер українські православні віряни святкують Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Відповідно, і початок Пилипівки – давньої назви Різдвяного посту – також настає раніше.

Піст триває 40 днів і передбачає стриманість у їжі, словах, думках і вчинках. У цей час рекомендовано утримуватися від м’яса, молочних продуктів, яєць, алкоголю та розваг. У деякі дні дозволяється риба, згідно з церковним уставом.

Щороку священнослужителі звертають увагу парафіян на те, що Різдвяний піст – це не дієта, а насамперед час для внутрішньої зосередженості, молитви та підготовки до святкування народження Спасителя.

